Биткойн миньорите напускат кораба със спасителната лодка на АІ

Компаниите, които са изградили бизнеси за милиарди за добив на биткойни, са напът да генерират по-голяма част от приходите си от изкуствен интелект (АІ) до края на тази година. Това ще е ключов момент за индустрията, отбелязващ отдалечаването ѝ от криптовалутите, които я създадоха на първо място.

Това се случва на фона на намаляването на приходите за валидиране на трансакции в блокчейна заради понижението на цените на токените и растящите цени на електроенергията. Всичко това ускорява прехода, който започна преди около три години, към осигуряване на инфраструктура, която да генерира изчислителна мощ за АІ компаниите – които се очаква да достигнат приходи за милиарди долари.

По данни на CoinShares АІ ще отговаря за приблизително 70% от общите приходи на публичните миньори до декември. Това е значителен ръст от 30-те процента днес. Математиката е неоспорима: брутните маржове от добив на биткойни се сринаха от над 90% по време на бичата серия през 2021 г. до около 60%. В същото време облачните АІ операции генерират маржове в средата на диапазона на 80-те процента, според Bloomberg Intelligence. Самият биткойн поевтиня с до 50% от абсолютния си връх от около 126 хил. долара от октомври.

„Този огромен спад на цената на биткойна заедно с факта, че енергийните цени отиват нагоре, смятам, че ще ги принуди да направят този преход дори още по-бързо“, посочва Васи Касиботла, старши анализатор на Bloomberg Intelligence.

И разликата расте във всички посоки. Електроенергията поглъща приблизително 40% от приходите за добив, което тласка общите разходи в долната към средна част на диапазона на 90-те процента. За облачните АІ оператори, които отдават мощни чипове, тази цифра е в долния едноцифрен процентен диапазон, посочва Касиботла.

В същото време хаш цената – ключова мярка за приходи за биткойн миньорите, удари рекордни дъна през последните седмици, според данни, събрани от Luxor Technology. Трудността на копаене – индикатор за общата изчислителна мощ, използвана за добив – също рязко намалява, което означава, че някои миньори вероятно са изключили машините си от системата, тъй като операциите им стават недоходоносни.

Приходи на миньорите за единица хашрейт (долари за РН/s на ден). Графика: Bloomberg LP

Собственият дизайн на биткойна е проектиран така, че да намалява възнагражденията за миньорите наполовина на всеки четири години, като последното т. нар. разполовяване бе през 2024 г., а следващото се очаква 2028 г. А в АІ бизнеса няма такъв еквивалент. Очакваните годишни приходи от добив тази година са около 12 млрд. долара на база на настоящата цена на биткойна от около 74 хил. долара.

„Дългосрочните икономически ефекти от високопроизводителните изчисления и АІ центровете за данни би трябвало да надвият добива на биткойни. Само от гледна точка на бизнес операциите получавате повече видимост, по-добри маржове и по-силни парични потоци от бизнеса с центрове за данни“, коментира Браян Добсън, управляващ директор на Clear Street.

Най-големите миньори постепенно се насочват към изхода. Bitfarms промени името си на Keel Infrastructure по-рано този месец. Cipher се превърна в оператор на АІ центрове за данни, разделяйки се с някои от активите си за добив на биткойни. MARA Holdings намалява резервите си от биткойни отчасти за да се фокусира повече върху разработването на АІ инфраструктура – компанията продаде монети за около 1 млрд. долара през последните седмици.

Но въпреки това биткойн мрежата ще остане подсигурена дори и голям брой миньори да я напуснат, тъй като нейният саморегулиращ се алгоритъм ще осигурява достатъчно възнаграждения за оставащите участници, за да имат мотивация за обработка на трансакции в блокчейна.

Акциите на миньорите, които се насочиха към оперирането на АІ центрове за данни отрано, достигат рекордни стойности. TeraWulf, IREN, Cipher и Hut 8 подписаха многогодишни договори с високопрофилни технологични компании като Google, Microsoft и Anthropic. Приходите от такива договори се очаква да бъдат в размер на милиарди долари.

„Този преход може да се окаже краят на една епоха за някои големи американски миньори, не непременно по отношение на оцеляване, но по начина, по който оперират, отдалечавайки се от моделите, създадени за различна среда на капиталовите и енергийните пазари“, коментира Матю Кимъл, инвестиционен стратег на CoinShares. „Маржовете изтъняват, хаш цените удрят дъна. Брутално е“, допълва той.