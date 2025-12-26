Високите цени на кафето променят начина, по който хората си набавят дневната доза

Световните цени на кафето достигнаха рекордни нива тази година, което доведе до рязко поскъпване на капучиното и латето. Но навикът към кофеина трудно се изкоренява. Затова вместо да се отказват от ежедневната си доза, хората избират по-евтини варианти, пише Bloomberg.

Разнообразни данни, включително за посещенията в кафенета в САЩ и международни потребителски проучвания, сочат към осезаема промяна в навиците на потребителите на кафе. Те отразяват начина, по който хората се адаптират към упоритата инфлация.

Това е бизнес тенденция, която засилва конкуренцията при някои от най-големите вериги, но също така представлява културна промяна сред ценово чувствителните представители на поколението Z.

„Кафенетата загубиха част от блясъка си и част от инерцията си, тъй като пазарът за домашно приготвяне на кафе се разраства“, казва Джеймс Хофман, експерт по кафето, създател на съдържание в YouTube и съосновател на пекарната Square Mile Coffee. „По-евтиният сегмент на пазара ще продължи да се разширява, защото хората са подложени на сериозен ценови натиск и имат нужда от кофеин“, добавя той.

Цената на висококачествения сорт Арабика, предпочитан от вериги като Starbucks, скочи рязко през последната година, след като глобалните доставки, основно от Бразилия, бяха засегнати от комбинация от лошо време и мита. Дори след неотдавнашното понижение на цените, след като американският президент Доналд Тръмп оттегли от част от търговските си налози, фючърсите в Ню Йорк се търгуват около 3,60 долара за паунд (около 0,45 кг) - над два пъти повече от средното ниво през последните две десетилетия.

Средната цена на обикновена чаша кафе в менютата в САЩ се е повишила с близо 20% от началото на 2023 г., според данни на Toast, компания за разплащателни системи за ресторанти.

Потребителите в САЩ харчат над 100 млрд. долара годишно за кафе продукти, според Националната асоциация по кафето. „С покачването на цените хората не са започнали непременно да пият по-малко кафе“, коментира Кона Хак, ръководител на изследванията на суровините в ED&F Man. „Те просто избират по-евтини варианти.“

Начинът, по който това се случва, зависи силно от това дали човек възприема кафето като жизненоважно гориво за справяне с ежедневието, или като лукс. Почитател на определен сорт или степен на изпичане ще реагира различно от зает родител, който просто грабва една чаша, след като си заведе детето на училище.

Ед Харисън, управляващ директор в комуникационната компания Inkhouse, попада в първата категория. Той е посещавал кафене по шест-седем пъти седмично, но сега го прави четири пъти месечно. Вместо това си е купил мелачка, кафеварка и еспресо машина за дома си в Масачузетс. „Първоначално инвестицията е скъпа, но спестените пари в ежедневието са несравними“, посочва Харисън.

В проучване на Citigroup от октомври сред 1900 международни потребители на кафе 37% казват, че скокът на цените ги е накарал да приготвят повече кафе у дома. Това е глобална тенденция - сходни промени се наблюдават в САЩ, Австралия, Китай, Тайланд и Великобритания. От онези, които още не правят това, около две трети очакват все пак да започнат през следващите 12 месеца.

Американската компания Trade Coffee, която продава кафе директно от местни пекарни до потребителите, основно чрез абонамент, първоначално е била насочена към ценители на кафе на зърна. Последните ѝ предложения за студено кафе обаче са привлекли нови клиенти, които „ценят най-вече това, че спестяват пари“, каза Джесика Кристъл, директор „Маркетинг растеж“.

По време на разпродажбите за „Черния петък“ във Великобритания миналия месец покупките на домашни кафе машини са скочили с 43% спрямо година по-рано, според данни на NielsenIQ.

Още по-евтините варианти за прилично домашно кафе - собствените марки на големите търговци, стават „все по-важни, когато бюджетите са ограничени“, казва Джефри Йънг, управляващ директор на Allegra Strategies.

Westrock Coffee, производител на кафе под частни марки с фабрика за готови напитки в Арканзас, открита миналото лято, вече получава поръчки над капацитета си и изгражда нови производствени линии, посочва оперативният директор Уил Форд.

Сред хората, които нямат време или желание да приготвят кафе у дома, поведението също се променя. Обектите в САЩ, специализирани в по-евтино кафе от drive-through обектите и бензиностанциите, отбелязват ръст на посещенията, в някои случаи двуцифрен, според данни на Placer.ai. За разлика от тях, утвърдените вериги Starbucks и Tim Hortons отчитат спад в посещенията от началото на годината.

Главният изпълнителен директор на Starbucks Брайън Никъл заяви по-рано тази година, че трите основни канала на компанията - на място, drive-through и дигитален, „са поотделно значими“. През октомври той каза, че възприеманата стойност от клиентите се е подобрила във всички поколения, след като компанията прекъсна шестпоредния спад в продажбите на обекти.

Говорител на Tim Hortons изтъква, че компанията предлага кафе и храна „със силна ежедневна стойност, силно конкурентна спрямо пазара“.

На този фон компании като 7 Brew Drive-Thru Coffee отварят нови обекти, за да отговорят на търсенето. „За да продължим да растем и да сме успешни, не е необходимо пазарът на кафе да се разширява“, изтъква Скот Романов, съдружник във Franchise Equity Partners, която придоби мажоритарен дял във втория по големина франчайз собственик на 7 Brew през септември. „Компанията може да отнема пазарен дял от утвърдените вериги“, добавя той.

Всички тези тенденции се събират в онова, което може да се окаже поколенческа промяна в начина и местата, където хората пият кафе.

В TikTok рязко нарасна популярността на видеа на потребители от поколението Z, които споделят как да пресъздадеш кафене у дома с ограничен бюджет. Броят на публикациите с хаштагове #HomemadeCoffee и #CoffeeMaker се е удвоил през последната година.

Сред двигателите на тази тенденция са хора като 27-годишната Аби Уитлок от Илинойс, която с ентусиазъм прави ревюта на напитки от колата си пред 62 хил. последователи, или 20-годишната Джил Райли - студентка в Барселона, която показва как да се разпенва мляко у дома с френска преса.

Въпреки ценовия натиск, човешката природа вероятно ще запази кафенетата живи, смята Хофман. „Все още обичам да се срещам с хора, а кафенетата си остават мястото за това“, казва той.

Райли признава, че би посещавала кафенета по-често, ако цените се понижат. „Засега просто си правя кафе у дома - много по-евтино е“, добавя тя.