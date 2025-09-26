Жана Попова: Съпротивата срещу ограничаването на медиите ще дойде от Европа, не от Америка

Съпротивителна сила срещу ограничаването на свободата на медиите ще дойде от Европа, не от Америка. Това прогнозира доц. д-р Жана Попова, преподавател във Факултета по журналистика и масови комуникации (ФЖМК) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Европа винаги се е съпротивлявала не чрез военния и финансовия ресурс, тъй като това е невъзможно, а чрез културните продукти – книгите, музиката, обикновено чрез обръщане към Изтока“, посочи тя.

Влияние на медиите

Според доц. Попова САЩ винаги са влияели върху телевизионния пазар, където съществува разделение от гледна точка на културни различия. „Историята през 70-те години на миналия век помни влиянието на един сериал, който по време на президентска кампания успя да свали кандидат за вицепрезидент, даде пример тя. – Той разказва за жена, телевизионна водеща, която сама гледа детето си, по време, когато в САЩ самотните майки не са от най-обичаните майки.“

След коментара на този сериал в предизборните си срещи, кандидатът за вицепрезидент предизвиква „такъв небивал протест срещу него, че той става нежелан и за двете страни“. „Така че в САЩ, дори обикновен телевизионен сериал може да окаже силно негативно влияние“, подчерта доц. Попова.

Според нея Европа има важен стълб в съпротивата срещу ограничаването на свободата на медиите не толкова в регулацията, колкото в саморегулацията. Тя даде за пример стачките и протестите в Гърция срещу окрупняването на медийния пазар или закриването на журналистически силни места и добави, че страната ни трябва да почерпи от този опит.

„България се развива сравнително добре от гледна точка на медии, но само на хартия. Когато погледнем вътре, виждаме зависимостите през различни регулатори, не само Съвета за електронни медии. Въпросът е как ние ще си изградим независимостта на медиите и на журналистите“, изтъкна доц. Попова.

Време за нова социална мрежа

„Традиционни медии вече няма, всички медии са дигитални, могат да бъдат гледани онлайн, непрекъснато е съдържанието между екрана и дигиталните средства“, отбеляза преподавателят.

Според Жана Попова въпросът е какво ни очаква, когато хората напуснат ефира, защото по думите ѝ ще дойде време, когато ефирът ще умре – първо в Америка, а след това и в Европа. „Ако само Netflix е спасението, както се заговори след свалянето на шоуто на Джими Кимъл, това води до създаването на монополист, което не е добре. Винаги е добре да се пораждат нови и нови платформи“, смята тя.

Според нея време е да се появи нова социална мрежа. „Когато всички се втурнат да окрупняват медийния пазар и да бъдат само на страната на Тръмп, в един момент се получава неистовото желание на хората свободно да изказват мислите си, да общуват, да могат да се смеят, защото смехът винаги пада първа жертва“, изтъкна доц. Попова.

Тя предположи, че ако в България, след време се появи диктатор, който иска да налага забрани, ще установи, че нямаме много сатирични предавания. „Те преминаха на страната на политиката – смехът или го купуват, или той сам се продава, или съпротивителните сили вървят през финансовите пазари“, коментира преподавателят.

Доц. Попова е убедена, че социалните мрежи са напът да се изобретят такава съпротива, от която ще се появи следващият Илон Мъск.

Какво показва свалянето и повторното връщане на шоуто на Джими Кимъл за медийната среда в САЩ? Защо Доналд Тръмп иска да овладее TikTok? Има ли предимство в това, че Европа не е единна и страни от „периферията“ създават културни продукции?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

