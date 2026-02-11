Ирландия въвежда постоянна програма за базов доход в сферата на изкуствата

Ирландия създава схема, която ще предоставя на творците седмичен доход с надеждата да намали нуждата им от алтернативна работа и да стимулира креативността им.

Инициативата „Базов доход за изкуствата“ (BIA) ще предоставя 325 евро седмично на 2000 отговарящи на условията творци, базирани в страната, в рамките на тригодишни цикли, пише Guardian.

Министърът на културата Патрик О'Донован коментира при представянето на инициативата в Дъблин, че това е първата по рода си схема в света. „Това е огромна крачка напред, която други страни не правят“, казва той.

Според О'Донован инициативата е „начало“, като той изразява надежда, че тя ще бъде разширена. „За първи път в историята на държавата сега имаме, на постоянна основа, структура на базов доход, която наистина ще революционизира и в много отношения ще отличи Ирландия от другите страни по отношение на начина, по който ценим културата и творчеството“, посочва той.

Постоянната схема е резултат от пробен период, проведен в периода от 2022 до 2025 г., целящ да помогне на творците по време на пандемията. Ню Йорк и Сан Франциско имаха подобни пилотни схеми, но Ирландия е първата страна, която оставя тази инициатива да действа за постоянно.

Пилотният проект, за който 2000 творци са избрани на случаен принцип от 8000 кандидати, намалява вероятността творците да изпитат принудителни лишения, а оттам свива тревожността им и зависимостта им от допълнителни доходи, установява проучване.

Схемата е възстановила повече от нетната си цена от 72 млн. евро чрез увеличение на разходите, свързани с изкуство, повишаване на производителността и намалена зависимост от други социални плащания, според поръчан от правителството анализ на разходите и ползите.

Питър Пауър, член на управителния комитет на Националната кампания за изкуствата, коментира, че това е реален тест за това какво се случва, когато на хората се дава стабилност вместо несигурност. „Артистите по схемата прекарват повече време в творчество и по-малко време в капана на несвързани работни места само за да оцелеят и много от тях станаха по-способни да се издържат само чрез работата си“, подчертава той.

Схемата е възстановила повече от нетната си цена от 72 млн. евро чрез увеличение на разходите, свързани с изкуство, повишаване на производителността и намалена зависимост от други социални плащания

Съгласно правилата за допустимост, творците могат да получават подкрепа за три от всеки шест години. Избран творец за цикъла 2026-2029 г. трябва да пропусне следващия цикъл, но може да кандидатства отново за този след него.

Насоките за схемата, чийто първоначален бюджет е 18,27 млн. евро, ще бъдат публикувани през април. Заявленията за цикъла, който започва през 2026 г., ще бъдат отворени през май, като плащанията ще започнат през септември и ще продължат до септември 2029 г. Кандидатите ще бъдат избрани на случаен принцип.

Джени Даг, социолог от университета Мейнут, която е проучвала програмата, посочва, че това е победа за всички, но отбелязва, че отговарящите на условията творци не могат да живеят само със седмичните плащания, които се приемат за допълнителен доход.

Творците приветстват програмата, но казват, че това не решава кризата с разходите за живот и жилищата. Наемите в Дъблин са се удвоили от 2013 г. насам, което принуждава много млади хора да продължат да живеят с родителите си.