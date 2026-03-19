Учен: България има основание да направи нумизматичен музей

С изключителната концентрация на антични съкровища България има основания за създаването на специален музей, в който да ги изложи. Тази препоръка даде акад. Франсоа дьо Калатай, президент на Кралската академия на Белгия, постоянен представител на Генералния секретар на Международния съюз на академиите и член на Научния комитет за хуманитаристика към „Science Europe“, Белгия, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той отбеляза, че страната ни е уникална, защото с натрупване на злато в съкровища в Античността сред първите пет – три са открити по нашите земи – Варненското, Вълчитрънското и Панагюрското.

Доц. д-р Валентина Григорова, преподавател в Университета по застраховане и финанси (УЗФ), смята, че има необходимост от сериозна институционална подкрепа. „Редица български музеи – Варненският археологически музей и музеят в Пловдив поставят акцент върху своите нумизматични експозиции“, подчерта тя. По думите ѝ научните изследвания също имат нужда най-вече от сериозна институционална подкрепа. „България кандидатства за домакинство на Международния конгрес по нумизматика в София и това изисква участие на държавата и университетите", отбеляза доц. Григорова. Тя се надява, че ще се намери финансова, организационна и маркетингова подкрепа, за да се популяризират археологическите богатства на страната ни.

Акад. Дьо Калатай подчерта, че за няколко години българският „дрийм тийм“ по нумизматика – доц. Валентина Григорова, проф. Диляна Ботева от СУ „Св. Климент Охридски“, Юлиана Цедкова, Лили Грозданова и проф. Иля Прокопов, успяват да публикуват редица научни публикации, да организира семинар по нумизматика на международно ниво.

Доц. Григорова обърна внимание на изследванията с проф. Иля Прокопов на протопарите във Варненския некропол където е намерено най-старото обработено злато в света. „Тези малки миниатюрни кръгчета са с тегло между 0,1 и 0,45 грама и ги проследяваме в широк географски обхват в цялата съвременна българска територия – от Дуранкулак до района на Драгоман, както и по поречията на Струма и Джерман. Те представляват ранна форма на пари от благороден метал, предхождаща монетите“, обясни доц. Григорова.

По думите ѝ цивилизацията там е познавала металургията на изключително високо ниво и това предполага развитие на търговия в широка географска зона. Тя добави, че край Варна са намерени най-малките късчета скъпоценните камъни в историята, които са фасетирани по начин, сравним със съвременните техники. „При обработката на златото се наблюдават и следи от платина и иридий, които не се сплавят, а остават като малки частици на повърхността“, разказа доц. Григорова и смята, че това поражда много въпроси за произхода на златото и технологиите, използвани в праисторическата епоха.

Акад. Франсоа дьо Калатай даде пример с древния град Пистирос, близо до днешните град Септември и село Ветрен, където гърците и Филип II са създали търговски център (емпориум) за обмен с тракийските племена. При откритото при професионални разкопки съкровище се намират монети с образите на Филип II, Александър Македонски и Лизимах. Според него по „количеството отсечени монети можеш да оцениш какво е влязло в един регион“, и това показва значението на нашите земи от периода на Александър Велики с разпространението на гръцката култура и края на I век сл. Хр. и по време на Римската империя.

„Златото и среброто в България и Румъния е колосално по-обем и не се наблюдава никъде по света и по Средиземноморието в гръко-римския свят“, категоричен е ученият.

Какво ни разказват античните пари? Как да се популяризират съкровищата на България?

