Изкуственият интелект ни връща към ранните дни на войната на браузъри

Преди четвърт век американската технологична компания Microsoft използва господството си на пазара на персонални компютри, за да принуди хората да използват нейния браузър Internet Explorer. Това доведе до опустошително антимонополно дело, което според някои е забавило развитието на компанията повече от десетилетие. Едва сега, съживен от бързите действия на главния изпълнителен директор Сатя Надела в областта на изкуствения интелект, разработчикът на Windows отново е на върха. Със засилването на конкуренцията в областта на изкуствения интелект (AI), Google се опитва да помогне на Microsoft да преживее отново кошмара от 90-те години, пише Дейв Лий за Bloomberg.

Гигантът в търсачките финансира Browser Choice Alliance (BCA) - група, включваща Google и редица по-малки разработчици на браузъри като Opera, Vivaldi и други, създадена, за да окаже натиск върху Microsoft. Оплакването, както беше и в миналото, е, че Microsoft отново използва собствеността си върху операционната система Windows, за да даде несправедливо предимство на собствения си браузър - в момент, който някои смятат за толкова ключов, колкото и появата на интернет.

Звеното на Alphabet не е единственият финансов поддръжник на BCA, но определено е най-големият, твърдят двама души, запознати със структурата му. Това не е изненадващо, защото компанията има най-много за губене. Дългогодишният ѝ конкурент Microsoft, заедно с партньора си OpenAI, вижда възможност да се справи с доминацията на Google в търсенето, а ако браузърът на Microsoft стане най-популярният такъв с изкуствен интелект, ще открадне значителен пазарен дял.

Google не е потвърдила размера на приноса на компанията към BCA. „Открито изразихме опасенията си относно добре документираните лоши практики на Microsoft, които затрудняват потребителите на Windows да продължат да използват предпочитания от тях браузър“, коментира говорител.

Новата „война на браузърите“ се заражда благодарение на позицията на настолните или преносимите компютри като едно от най-големите ранни бойни полета в областта на изкуствения интелект. Въпреки че смартфонът се превърна в най-често използваната компютърна платформа от хората, настолният компютър (или лаптопът) е запазил мястото си като средство за вършене на реална работа – вида задачи, с които AI разработчиците казват, че могат да помогнат най-много. Поради това виждаме множество нови или подобрени браузъри на пазара, като сред новите са браузърът Dia на Browser Company и Comet на Perplexity. Твърди се, че OpenAI работи самостоятелно.

Победата в сферата на браузърите се счита за изключително важна, тъй като може да помогне за изграждането на нови навици. Perplexity, например, каза, че потребителите, които са инсталирали Comet, са правили три пъти повече AI заявки всеки ден, отколкото преди.

Следвайки примера им, Microsoft наскоро обяви, че Edge - браузърът по подразбиране за потребителите на Windows - е получил значителни подобрения с изкуствен интелект. Асистентът CoPilot на компанията вече е вграден в браузъра и може да поеме контрол над част от работата на потребителя, за да изпълнява задачи като правене на резервации, подобно на това, което би могъл човек (поне на теория).

Browser Choice Alliance е зает да съставя списък с начини, по които според него Microsoft затруднява потребителите на Windows да използват каквото и да е различно от Edge. Организацията твърди, че Windows показва неоправдани плашещи предупреждения за сигурност, когато потребителите се опитват да изтеглят алтернативен браузър. И когато бъдат подканени да инсталират актуализация на Windows, Microsoft използва „лоши практики“, за да принуди потребителите да върнат Edge като браузър по подразбиране на своите машини, твърди BCA.

(Продължава на следващата страница)