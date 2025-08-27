Възходът на акциите на Apple през август дава надежда на притеснените инвеститори

Акциите на Apple показват признаци на живот, след като срещаха трудности през по-голямата част от 2025 г. Това се случва, след като рисковете, свързани с митата, които натежаваха върху компанията, започват да отслабват, пише Bloomberg.

Книжата на технологичния гигант дадоха начало на август със 17% спад за годината отчасти поради опасения относно въздействието на мащабните мита на президента Доналд Тръмп, които струваха на компанията 800 млн. долара само през третото фискално тримесечие. Американският държавен глава отдавна критикува Apple заради зависимостта ѝ от чуждестранни поддоставчици, като в един момент дори заплаши да накаже компанията с мита, ако не произвежда своите смартфони в САЩ.

По-късно по време на събитие на 6 август в Овалния кабинет главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук се ангажира да похарчи допълнителни 100 млрд. долара за производство в САЩ. Същевременно Apple разшири дългогодишната си сделка с доставчика на стъклa Corning, а рискът от допълнителни мита започна да отслабва. В резултат на това цената на акциите се покачи с 8,7% през август. Това ги постави на път да запишат най-добрия си месец от юни 2024 г. насам. Във вторник акциите понижиха стойността си с 0,7 на сто.

„Картината е много по-ясна от гледна точка на митата“, коментира портфолио мениджърът Джордж Чиполони. Apple „беше на мерника на Тръмп, но Кук целуна пръстена и сега изглежда вече не е на прицел, което премахна предизвикателствата.“

Това беше странен период за Apple. От години акциите ѝ са смятани за носещи сигурност, като повишиха цената си с над 240% от 2020 до 2024 г. Това ги поставя сред 20-те най-добре представили се в технологичния индекс Nasdaq 100. Тази година обаче беше различна. Дори и след доброто представяне през август, книжата все още са надолу с 10% за 2025 г. Така се оказаха сред най-зле представящите се в бенчмарка.

В допълнение към митата, компанията е изправена пред скептицизъм относно плановете си за изкуствения интелект и бавния растеж на продажбите. Акциите също така остават сравнително скъпи. Дори след разпродажбата тази година, книжата се търгуват на цена от 29 пъти прогнозираната печалба, което е премия от 21 пъти спрямо средната стойност за последното десетилетие и спрямо 27-кратния коефициент на Nasdaq 100.

Настроенията все пак се подобряват. В края на миналия месец Apple отчете най-бързия си тримесечен ръст на приходите от повече от три години, подкрепен от бизнеса с iPhone и силата на китайския пазар.

Стратегия за изкуствения интелект

По-важното е, че компанията работи върху обновена стратегия за изкуствен интелект, която ще включва роботи, по-развита версия на нейния дигитален асистент Siri и интелигентен високоговорител с дисплей, съобщи Bloomberg News преди две седмици. Твърди се също, че компанията води ранни преговори за използване на Google Gemini за захранване на Siri.

„Изглежда, че много от опасенията са се изяснили, предвид добрите перспективи на Apple, подобряването на ситуацията с митата и по-сериозното отношение на компанията към изкуствения интелект“, коментира Айрийн Тункел, главен стратег за американски акции в BCA Research. „Всички тези положителни неща се случиха едно след друго и могат да дадат още един тласък на акциите. Мисля, че инерцията едва сега започва.“