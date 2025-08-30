ЕС може да пощади Google със скромна нова антитръстова глоба

Google ще получи скромна антитръстова глоба от ЕС през следващите седмици заради предполагаемите си антиконкурентни практики в бизнеса си за рекламни технологии, съобщиха за Ройтерс трима души, пряко запознати с въпроса.

Решението на Европейската комисия е резултат от четиригодишно разследване заради жалба от Европейския съвет на издателите, която впоследствие доведе до обвинения през 2023 г., че Google фаворизира собствените си рекламни услуги пред конкурентите си.

Скромната глоба ще отбележи промяна в подхода на новия комисар по антитръстовото законодателство на ЕС Тереза ​​Рибера към нарушенията на големите технологични компании спрямо предшественичката ѝ Маргрете Вестагер. Според източниците Рибера иска да се съсредоточи върху това да накара компаниите да прекратят антиконкурентните практики, вместо да ги наказва. Органът по конкуренцията на ЕС е отказал коментар за Ройтерс.

От Google се позовават на своя блог публикация от 2023 г., в която се критикува погрешното тълкуване на рекламния сектор от Комисията и се твърди, че както издателите, така и рекламодателите имат огромен избор.

Глобата вероятно няма да бъде в мащаба на рекордните 4,3 млрд. евро, наложени на Google от органа за защита на конкуренцията на ЕС през 2018 г. за използването на мобилната операционна система Android за заглушаване на конкуренцията.

Компанията беше глобена и с 2,42 млрд. евро през 2017 г. за използване на собствената си услуга за сравнение на цени, за да получи несправедливо предимство пред по-малките европейски конкуренти, както и с други 1,49 млрд. евро през 2019 г. за злоупотреба с господстващо положение във връзка с дейността на платформата ѝ AdSense.

Приходите от реклама на Google през 2024 г., включително от услуги за търсене, Gmail, Google Play, Google Maps, YouTube, Google Ad Manager, AdMob и AdSense, възлизат на 264,6 млрд. долара или 75,6% от общите приходи.

Google не предоставя данни за приходите си от бизнеса за рекламни технологии, който се отнася до рекламиране на други уебсайтове, а не до реклами при търсенето.