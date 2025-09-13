Финансовите предизвикателства на OpenAI надвисват над сделките с Oracle и Broadcom

През последните девет месеца OpenAI се ангажира да харчи около 60 млрд. долара годишно за изчисления от Oracle, да инвестира 18 млрд. долара в предприятие за център за данни, да изгради ново устройство с изкуствен интелект (AI) за масовия пазар и да закупи персонализирани чипове на стойност 10 млрд. долара.

Най-голямата неизвестна за най-високо оценения стартъп в света е как ще плати за тези огромни амбиции, пише Wall Street Journal.

OpenAI губи милиарди долари годишно и е казалa на инвеститорите, че е на път да реализира приходи от 13 млрд. долара тази година, твърди източник, запознат с въпроса.

По-малко от три години след пускането на ChatGPT OpenAI обвързва бъдещето си с убеждението, че през следващите години компаниите и потребителите изключително бързо ще увеличат разходите си за изкуствен интелект, докато компанията вече е обещала да плати стотици милиарди долари през следващото десетилетие.

Сделките на OpenAI, които излязоха наяве през последната седмица, добавиха над 400 млрд. долара към пазарната стойност на две компании - производителя на чипове Broadcom и доставчика на облачни услуги Oracle. Те също така направиха за кратко председателя на Oracle Лари Елисън най-богатия човек в света.

В сряда пазарната капитализация на Oracle скочи над 240 млрд. долара, след като компанията обяви огромни бъдещи поръчки. По-голямата част от това произтича от 5-годишна сделка за изчислителни услуги с OpenAI за 300 млрд. долара.

На вечеря миналия месец главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман сравни бума на инвестициите в изкуствения интелект с ерата на дотком компаниите и каза, че някои стартъпи и инвеститори в областта на AI ще „се опарят“. Той не смята, че OpenAI е сред тях.

Приходите на стартъпа са на път да нараснат повече от три пъти тази година. Същевременно компанията е казала на инвеститорите, че прогнозира да достигне 100 млрд. долара приходи от продажби до 2028 г. и 200 млрд. долара до 2030 г., твърди източник, запознат с данните. По-рано The Information публикува същата информация.

Някои от най-големите инвеститори в Силициевата долина подкрепят тезата на OpenAI и през последната година са инвестирали около 50 млрд. долара в компанията. В четвъртък фирмата обяви актуализирана сделка с Microsoft, един от най-дългогодишните ѝ партньори и най-голям инвеститор. Споразумението ще помогне на OpenAI да улесни преструктурирането си в компания с цел печалба.

А за по-малко от три години от пускането на ChatGPT, OpenAI е натрупала над 700 млн. потребители, което я прави най-бързо развиващото се потребителско приложение в историята.

Но съдбата на мащабните търговски сделки на OpenAI зависи от това, което все повече изглежда като несигурна перспектива - необходимостта стотици милиони хора да плащат много повече пари за нейните инструменти и услуги в близко бъдеще.

Разходите за изкуствен интелект, които се очаква да достигнат близо 3 трлн. долара до 2028 г., до голяма степен се основават на това предположение. А няколко скорошни доклада на академици и консултанти от индустрията предполагат, че може да е нужно много повече време потребителите да се превърнат в платежоспособни клиенти, отколкото пазарът е предполагал. Само около 3% от потребителите плащат за услуги с изкуствен интелект, харчейки около 12 млрд. долара, показва скорошно проучване, проведено от Menlo Ventures.

