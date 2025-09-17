YouTube е платила над 100 млрд. долара на създатели на съдържание от 2021 г. насам

YouTube обяви, че от 2021 г. насам е платила над 100 млрд. долара на създатели на съдържание, артисти и медийни компании, пише CNBC.

Скокът се дължи отчасти на нарастващата зрителска аудитория на свързани телевизори. Броят на каналите, които печелят над 100 хил. долара от телевизионни екрани, е скочил с 45% на годишна база, съобщи компанията.

В съобщение, в което обявява данните за средствата и серия други нови функции, главният продуктов директор на YouTube Йохана Вулич похвали силата на създателите да „оформят културата и развлеченията по начини, които никога не сме смятали за възможни“.

Този важен етап настъпва в момент, в който платформата на Google отбелязва 20-годишнината си и се стреми да се утвърди като един от най-успешните медийни бизнеси в света.

На годишното си събитие Made on YouTube в Ню Йорк платформата представи актуализираната сума за изплащане и набор от нови инструменти за създатели на съдържание.

Компанията обяви нови инструменти с изкуствен интелект (AI) за YouTube Shorts - своето решение за кратки вертикални видеа. Създателите ще могат да превръщат суровите кадри в редактирани клипове с изкуствен интелект и ще могат да добавят музика, преходи и озвучаване.

Новите функции включват и възможност за превръщане на диалог от подходящи видеоклипове в песен, която да се използва в Shorts.

Най-новият генератор на видеоклипове с изкуствен интелект на Google - Veo 3, също ще бъде интегриран в Shorts, съобщи YouTube. Google използва редица видеоклипове, за да обучи Veo 3.

YouTube навърши 20 години през април и обяви, че в платформата са събрани над 20 млрд. видеоклипа, включително музика, къси видеа, подкасти и други.

Миналата година главният изпълнителен директор на YouTube Нийл Мохан заяви, че компанията е платила 70 млрд. долара на създатели между 2021 и 2024 г.