Пореден срив: Проблем с Cloudflare спря достъпа до множество сайтове по света и у нас

Редица големи сайтове, като ChatGPT на OpenAI, Facebook и социалната платформа X, са засегнати от технически проблеми след прекъсване на услугата на Cloudflare, съобщава Euronews.

„Cloudflare е наясно с проблема, който потенциално засяга множество клиенти, и го разследва“, изтъкват от компанията. „Допълнителни подробности ще бъдат предоставени, когато се появи допълнителна информация“.

Американската фирма Cloudflare предоставя мрежови услуги за доставяне на съдържание, които захранват много от днешните сайтове и платформи, включително инструменти за киберсигурност, поддържащи страниците онлайн при интензивен трафик.

Услугата Down Detector, която следи прекъсванията в мрежата, също беше засегната от технически проблеми. В България също редица местни сайтове са недостъпни.

Cloudflare заяви, че услугите започват да се възстановяват, като предупреди, че „клиентите може да продължат да наблюдават по-високи от нормалните нива на грешки, тъй като продължаваме усилията за отстраняване на проблемите“.

Някои собственици на сайтове нямат достъп до своите панели за управление на производителността, съобщава Guardian.

„Наблюдавахме необичаен скок на трафика към една от услугите на Cloudflare, който е започнал от 11:20 ч. Това доведе до грешки в част от трафика, преминаващ през мрежата на Cloudflare. Макар че по-голямата част от трафика за повечето услуги продължава нормално, отчетен е повишен брой грешки в множество услуги на Cloudflare“, посочва говорител на компанията. По думите му за момента не може да се обясни внезапният скок в трафика. „Оставаме бдителни по отношение на трафика, за да се уверим, че няма повече грешки. След това ще насочим вниманието си към разследване на причината за скока в трафика“, добавя той.

Последната актуална информация на сайта на компанията, публикувана към 15:35 ч. българско време, показва, че тя продължава да работи за отстраняване на грешките. Преди това Cloudflare изтъква, че е деактивирала услугата за криптиране в Лондон, която е бива възстановена към 15:13 ч. българско време.

Cloudflare е описвана като „най-голямата компания, за която никога не сте чували“ от Алън Удуърд, професор в Surrey Centre for Cyber Security. Той я описва като „пазител на портата“ и посочва че ролите ѝ включва наблюдение на трафика към сайтовете, за да ги защити от разпределени атаки за отказ от услуга, когато злонамерени лица се опитват да затрупат сайтове със заявки.