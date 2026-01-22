OpenAI се обръща към Близкия изток в търсене на инвестиции за 50 млрд. долара

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман e провел срещи с водещи инвеститори в Близкия изток, за да договори финансиране за нов инвестиционен кръг, който може да достигне поне 50 млрд. долара, посочват пред Bloomberg запознати източници.

Алтман наскоро е посетил региона, където е разговарял с инвеститори, включително някои от водещите държавни фондове в Абу Даби, казват източниците на агенцията, пожелали анонимност.

Компанията зад ChatGPT се стреми да набере поне 50 млрд. долара в кръг на финансиране при оценка от около 750 до 830 млрд. долара, казват още източниците на Bloomberg. Разговорите са в начален етап и сумата може да се промени.

OpenAI наскоро проведе разговори и с Amazon.com Inc. за набиране на поне 10 млрд. долара, съобщи Bloomberg News.

От OpenAI са отказали да коментират. The Information по-рано съобщи, че компанията е обсъждала набирането на десетки милиарди долари при оценка от 750 млрд. долара.

OpenAI набра милиарди долари през последните години, за да финансира значителните си разходи за чипове, центрове за данни и таланти за изграждане на нови системи за изкуствен интелект и да подпомогне по-широкото внедряване на технологията. Стартъп компанията, която все още не е печеливша, се е ангажирала да похарчи над 1,4 трлн. долара за АІ инфраструктура през следващите години.

Няколко водещи разработчици на изкуствен интелект, включително Anthropic PBC и xAI на Илон Мъск, се обърнаха към заможни инвеститори в Близкия изток, за да удовлетворят нарастващите си капиталови нужди.

OpenAI вече е набрала финансиране от MGX, технологична инвестиционна фирма, базирана в Абу Даби. Компанията си партнира и с G42 за разработването на мащабен център за данни в Обединените арабски емирства.

Въпреки че OpenAI и ChatGPT остават синоними на изкуствен интелект за мнозина, компанията е изправена пред все по-голяма конкуренция от Google и Anthropic, собственост на Alphabet Inc., наред с други дружества. Anthropic също води преговори за набиране на капитал в нов кръг от финансиране при оценка от 350 млрд. долара, съобщи Bloomberg News.

OpenAI беше оценена наскоро на 500 млрд. долара през есента на 2025 г. в сделка, която позволи на някои служители да продадат акции.