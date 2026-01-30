След сделката за TikTok китайските компании търсят нов глобален път

Когато китайският интернет гигант ByteDance официално раздели TikTok на отделни структури за Америка и за останалата част от света в четвъртък, сделката отбеляза окончателната капитулация за оцеляването на популярното му приложение за социални медии в САЩ след шестгодишна упорита борба, пише New York Times.

Резултатът от разпадането на TikTok подчертава трудния избор, пред който са изправени китайските технологични компании с глобални амбиции. В САЩ те трябва да се справят с променящи се геополитически разломи, продължителни съдебни битки и недоверие към всяка компания с китайски корени. Като алтернатива, те биха могли да изберат различен международен път – такъв, който е потенциално по-лесен, но без достъп до най-голямата икономика в света.

През последните шест години, докато TikTok се превръщаше в конфликтна точка между Китай и САЩ, някои китайски технологични компании смятаха, че са намерили план, с който да станат по-приемливи за американските власти и инвеститори.

Някои компании, включително TikTok, преместиха централите си извън Китай в страни като Сингапур. Други похарчиха милиони за маркетинг, за да се запознаят с американските потребители. Някои компании блокираха достъпа на потребители в Китай, подкрепяйки аргумента, че не са китайски.

Миналия месец изглеждаше, че AI стартъпът Manus е намерил начин да заобиколи геополитиката, когато Meta обяви, че е придобила компанията за 2 млрд. долара. Manus е основана от китайски инженери и има филиали в Китай, но миналата година премести централата си в Сингапур. Продуктите ѝ вече не са достъпни в Китай.

Manus привлече вниманието на Силициевата долина през март миналата година, когато представи AI агент, който може да бъде насочен да създава сайтове и да изпълнява други основни задачи по кодиране с ограничена човешка намеса. До декември Manus обяви, че годишните ѝ приходи са надхвърлили 100 млн. долара.

В интернет в Китай коментатори и инвеститори от технологичната индустрия заявиха, че Manus е разгадала кода за набиране на средства от американски инвеститори, като изглежда не е подложена на строг регулаторен контрол.

Но само няколко дни по-късно китайското правителство заяви, че разследва дали придобиването на Meta е нарушило законите на страната за износ на технологии и инвестиции в чужбина.

Китай засилва надзора си върху технологичната индустрия, особено в ключови сектори. През 2020 г. Китай промени правилата си за това, което компаниите могат да изнасят, включвайки редица софтуерни технологии. Тази поправка даде на китайското правителство правомощието да одобрява или отхвърля всяка сделка, свързана с лицензирането на технологията на TikTok.

Някои представители на технологичната индустрия започнаха да наричат усилията за омаловажаване на китайските корени „откъсване от Китай“. Въпреки регулаторния контрол, според тях придобиването на Manus показва на други стартъпи и как може да се направи това.

„Manus е първият успешен изход от откъсването от Китай за стартираща компания“, заяви Кевин Сю, основател на базирания в САЩ хедж фонд Interconnected Capital, който инвестира в компании за изкуствен интелект.

(Продължава на следващата страница)