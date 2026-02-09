Meta получи предупреждение от ЕС да отвори WhatsApp за конкурентни AI чатботове

Meta Platforms получи предупреждение от Европейския съюз (ЕС) относно политиките, които блокират използването на конкурентни асистенти с изкуствен интелект в WhatsApp. Това засилва вероятността от по-нататъшно напрежение с администрацията на американския президент Доналд Тръмп по отношение на регулирането на американските технологични компании, съобщава Bloomberg.

Европейската комисия е изпратила изложение на възраженията си до Meta, предупреждавайки компанията, че ще предприеме мерки, за да избегне „сериозна и непоправима вреда на пазара“ поради отказа ѝ да позволи достъп до други AI инструменти.

Комисията заяви, че поведението на Meta „рискува да блокира конкурентите от навлизане или разширяване на бързо растящия пазар на AI асистенти“.

Съгласно правилата на ЕС регулаторните органи по конкуренцията могат да разпоредят на компаниите временно да прекратят подозрителни бизнес практики, но тези изисквания могат да бъдат оспорени в съдилищата на блока в Люксембург. Евентуалните глоби за нарушаване на антитръстовите правила на ЕС могат да достигнат до 10% от глобалните годишни приходи, въпреки че рядко достигат това ниво, особено ако предполагаемото нарушение е краткотрайно.

Компаниите от Силициевата долина все по-често се сблъскват с изисквания от регулаторните органи в Брюксел да преразгледат бизнес моделите си или да поемат риска от тежки глоби, което предизвиква недоволството на Тръмп.

Белият дом многократно е критикувал правилата, осъждайки ги като форма на данък срещу американските компании или атака срещу свободата на словото. Критиката заплашва да се отрази на преговорите за търговско споразумение с ЕС и гаранциите за сигурност за Украйна.

„Това не е свързано с политиката, а с добре функциониращите пазари и защитата на потребителите“, заяви еврокомисарят по конкуренцията Тереза Рибера в интервю за Bloomberg TV.

Meta има право да отговори и да се защити, преди да бъдат приложени временните мерки, които могат да включват временна заповед към компанията да позволи достъп на конкурентни AI асистенти до услугата за съобщения.

„Факт е, че няма причина ЕС да се намесва в WhatsApp Business API“, заяви говорител на Meta. „Има много AI опции и хората могат да ги използват от магазини за приложения, операционни системи, устройства, сайтове и партньорства в индустрията. Логиката на Комисията погрешно приема, че WhatsApp Business API е ключов канал за разпространение на тези чатботове.“

Отделно от това информационните емисии на платформата за съобщения WhatsApp бяха последната услуга на Big Tech, която попадна под правилата на ЕС за модерация на съдържанието миналия месец, когато Комисията определи отворените канали като „много голяма онлайн платформа“ съгласно Закона за цифровите услуги.