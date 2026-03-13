Обратно в Каменната ера: Пейджърите и хартиените карти отново са на мода в Москва

Жителите се приспособяват към честите прекъсвания на мобилния интернет в руската столица

17:18 | 13.03.26 г. 3
Снимка: Bloomberg
Продажбите на средства за офлайн комуникация и хартиени карти в Москва отбелязват скок, докато жителите се приспособяват към честите прекъсвания на мобилния интернет в руската столица, пише Bloomberg.

Покупките на преносими радиостанции са се увеличили с 27% през първите дни на март в сравнение с началото на февруари, а продажбите на пейджъри, използвани за поддържане на връзка с клиенти и персонал, са скочили със 73%, според данни на Wildberries, един от най-големите онлайн търговци в Русия.

Покупките на стационарни телефони са нараснали с около една четвърт през същия период, съобщи компанията.

Най-забележителният ръст се наблюдава при хартиените карти. Продажбите на пътни карти са се увеличили със 170%, а покупките на сгъваеми карти са скочили с 70%.

Wildberries приписва скока в търсенето на традиционни навигационни средства на ненадежния достъп до мобилен интернет.

Москва, град с над 13 млн. жители, се сблъска с широко разпространени прекъсвания на мобилния интернет, тъй като властите изглежда тестват по-строги контролни мерки върху интернет инфраструктурата на страната.

Макар че московчани се оплакват от нестабилни връзки или пълна загуба на обхват от най-големите мобилни оператори и прекъсвания на Wi-Fi в метрото на града, властите не са дали пълно обяснение за тези проблеми.

В същото време прочутият руски Болшой театър е помолил зрителите да разпечатват билетите си или да ги запазват в телефоните си, преди да посетят представление, в случай че прекъсне интернет услугата, според информационната агенция „Риа Новости“. Някои жители пък с радост са установили, че не могат да платят за паркинг в града по време на прекъсваният въпреки саркастичните сравнения с Каменната ера.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред държавните медии в сряда, че ограниченията върху мобилните комуникации в столицата ще останат в сила толкова дълго, колкото е необходимо, „за да се гарантира безопасността на гражданите“ поради украинските атаки.

икономиката на русия
Коментари

3
0pk
преди 1 час
Като няма перемоги и на това се радваме, нищо че сичко хвърчи на горе - главното е на раснята да им е зле. Е тия вутета по-долу ще потвърдят. :]
2
Nuclear man
преди 2 часа
Външнокенефная стана за смях и пред собствените си крепостни мужици ;)
1
гъбко
преди 3 часа
Ахаххаххааа ... връщане в каменната ера ... :)))
