Л. Тулев: Европейски модел в защита на гражданите и контрол върху AI ще е конкурентно предимство

Целта на Европа е модел, който гарантира защита на гражданите и контрол върху използването на AI, и в бъдеще това може да бъде конкурентно предимство. Тази прогноза направи Любомир Тулев, специалист по киберсигурност и основател и изпълнителен директор на CyberXperts, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Европейският съюз търси баланс между иновациите и сигурността при изкуствения интелект, но строгите регулации вече поставят под въпрос конкурентоспособността на технологичния сектор, който е изправен пред сериозни разходи и административна тежест“, коментира той.

Любомир Тулев напомни, че актът за изкуствения интелект на ЕС вече е приет като регламент, което означава, че важи директно за всички държави членки от август 2024 г. без необходимост от допълнително транспониране.

„Той разделя приложенията на изкуствения интелект в четири категории: недопустимо използване, високорискови системи, където AI е допустим, но при строги правила и задължителна оценка на риска като медицината; рискови приложения и минимален риск, при които няма специални ограничения“, посочи той.

По думите на Тулев най-големите спорове около регламента се случва при високорисковите приложения. „Там се получава колизия и припокриване с вече съществуващи секторни регулации – например в медицината. Компаниите трябва едновременно да спазват както секторните правила, така и новите изисквания за AI, което създава допълнителна тежест“, подчерта той.

Специалистът по киберсигурност отбеляза, че голяма част от компаниите в момента се притесняват дали европейският пазар няма да стане твърде регулиран. Той напомни, че това е причината Европейската комисия да забави пълното прилагане на Акта и обсъжда облекчения, за да избегне дублиране на регулации.

Тулев е категоричен, че Европа не е против AI, а настоява той да бъде регулиран така, че да гарантира права и защитата на гражданите, сигурност и прозрачност. „Европа не иска да се превърне в регулатор. Иска да бъде иноватор, но в рамки“, каза той и посочи, че по този начин Евросъюзът иска да открои от AI пазара в САЩ и Азия.

Ще намалеят ли предизвикателства пред европейските технологични компании? Защо големите компании в сферата на изкуствения интелект са базирани извън Европа? Защо все още киберсигурността се възприема като разход, а не като инвестиция? Какво показва казусът със съдебния спор между Claude на Anthropic и Пентагона?

