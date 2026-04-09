Samsung инвестира 4 млрд. долара в завод за чипове във Виетнам

Samsung Electronics Co. планира да инвестира 4 млрд. долара в изграждането на завод за окомплектоване на чипове в Северен Виетнам, тъй като най-големият чуждестранен инвеститор в страната разширява присъствието си, съобщава Bloomberg.

Инвестицията в провинция Тай Нгуен ще бъде осъществена на няколко фази, като първата ще включва разходи от 2 млрд. долара, разкриват източници, запознати с плановете.

Представител на Samsung отказа коментар. Министерството на финансите на Виетнам потвърди, че работи по меморандум за разбирателство със Samsung относно плановете за проект за полупроводници, без да предлага подробности.

Samsung и неговите глобални конкуренти се разширяват с бързи темпове, за да отговорят на нарастващото търсене на чипове, които се вграждат в центрове за данни, и устройства, работещи с услуги за изкуствен интелект.

Южнокорейският конгломерат е един от първите инвеститори във Виетнам, който изгради своя фабрика в северната провинция Бак Нинх през 2008 г. Оттогава Виетнам се превърна в най-голямата международна база за производство на телефони на компанията, като през 2013 г. беше създадена друга фабрика в Тай Нгуен.

Виетнам, една от най-бързо развиващите се икономики в Азия, се утвърди като производствен хъб, тъй като фирмите диверсифицират производството си извън Китай, за да се предпазят от последиците от търговската война на Пекин със САЩ. Миналата година Виетнам не успя да оправдае очакванията за забавяне по време на търговската война на президента на САЩ Доналд Тръмп и вместо това отчете рекордни доставки.

Като най-големият износител на Виетнам, Samsung е в основата на производствената екосистема на страната, обхващаща смартфони, компоненти и дейности с все по-висока стойност, като дисплеи и научноизследователска и развойна дейност. Компанията изигра ключова роля в превръщането на Виетнам в глобален център за електроника, привличайки мрежа от доставчици и увеличавайки индустриалния капацитет, въпреки че голяма част от веригата на стойност остава зависима от вносни суровини и чуждестранни фирми.

Samsung е инвестирала над 23,2 млрд. долара във Виетнам и е създала 90 000 работни места към края на 2024 г.

През 2022 г. компанията инвестира 920 млн. долара в дейността си в Тай Нгуен, с което капиталът, инвестиран във фабриката на Samsung Electro-Mechanics, достига 2,3 млрд. долара. Според информация на финансовото министерство, компанията се е ангажирала да инвестира още 1,2 млрд. долара за производство на висококачествени електронни платки в провинцията.