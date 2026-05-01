IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

САЩ извадиха България от списъка за наблюдение за защита на интелектуалната собственост

Решението е взето заради значителни действия по прилагането на закона и напредък при наказателните преследвания през последната година

18:00 | 01.05.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Pixabay

България е извадена от списъка за наблюдение в годишния доклад на САЩ за защита на интелектуалната собственост. Това се посочва в публикувания от Офиса на търговския представител на САЩ Special 301 Report, предава БГНЕС.

Решението е взето "заради значителни действия по прилагането на закона и напредък при наказателните преследвания през последната година".

В доклада се отбелязва, че през август 2023 г. България е приела Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Той предвижда наказателно преследване на лица, които създават условия за онлайн пиратство чрез разработване и поддържане на торент тракери, уеб платформи и чат групи в приложения за онлайн обмен на пиратско съдържание.

През 2025 г. българското правителство е показало силна ангажираност и е предприело стъпки за подобряване на усилията по защитата на интелектуалната собственост, се посочва още в доклада.

През януари 2026 г. българските правоохранителни органи са иззели петте най-популярни български пиратски домейна. Един от тях често е бил сред 10-те най-посещавани домейна в страната. Извършени са претърсвания и изземвания на 30 адреса. Арестувани са няколко души, като срещу част от тях са повдигнати обвинения по съответния текст от Наказателния кодекс.

Същевременно Европейският съюз (ЕС) е включен в списъка за наблюдение през 2026 г. В доклада се посочва, че особено безпокойство предизвиква постигнатото неотдавна предварително споразумение по общото фармацевтично законодателство на ЕС. Като проблемни са отбелязани още въпроси, свързани с географските означения и прилагането на законодателство, което засяга авторските права в цифровата среда.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
интелектуална собственост
напиши коментар
Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 1 rate down comment 11
гъбко
преди 3 часа
затвориха zamundata и вече сме бела държава ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
