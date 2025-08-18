„Хамас“ приема прекратяване на огъня в Ивицата Газа

Представители на групировката „Хамас“, която управлява Ивицата Газа от 2006 г., са декларирали, че са приели предложение за споразумение за прекратяване на огъня в анклава. Такова споразумение включва и освобождаването на половината от приблизително 20-те останали живи израелски заложници, държани в територията, съобщава британският в. Guardian.

Предложеното споразумение е резултат на преговори между представители на „Хамас“ и египетски и катарски представители. Разговорите се водят в Кайро през последните дни.

Междувременно премиерът на Израел Бенямин Нетаняху се сблъска с най-мащабните протести на израелци срещу войната и новите планове на правителството за на практика окупация на Ивицата Газа. Обществеността призовава за преговори и постигане на споразумение за връщане на заложниците у дома.

Войната започна, след като на 7 октомври 2023 г. бойци на „Хамас“ нападнаха южните райони на Израел, убиха 1200 души и отвлякоха 250 на територията на Ивицата Газа. Оттогава израелските сили разрушиха значителна част от инфраструктурата на анклава. Според палестинските власти във войната са загинали около 62 хил. души.

Нетаняху критикува мащабните улични протести, като нападна демонстрантите, че подкрепят позицията на „Хамас“ в преговорите. Организаторите на протестите, от своя страна, призоваха за нови демонстрации следващата неделя.

Последното предложение за прекратяване на огъня в Ивицата Газа, договорено от „Хамас“, включва спиране на военните операции за 60 дни и може да се разглежда като път към постигане на всеобхватно споразумение за прекратяване на почти двугодишната война, според египетски източници.

По време на периода на прекратяване на огъня палестински затворници ще бъдат разменени в замяна на половината от израелските заложници, държани в Ивицата Газа.

Египет - страна, която отдавна се смята за ключов посредник между „Хамас“ и Израел, пое по-централна роля в преговорите между двете страни, на фона на заплахите на Тел Авив да започне нова голяма военна офанзива за поемане на контрол над град Газа и потенциално разселване на до 1 милион палестинци.

Очаква се предложението да бъде представено на Израел веднага, въпреки че Нетаняху заяви, че страната му вече не се интересува от частични споразумения. Той подчертава, че ще се съгласи да прекрати войната, само ако „Хамас“ освободи всички заложници наведнъж, разоръжи се и позволи демилитаризацията на територията.

Нетаняху се сблъска с остра съпротива от страна и на висши служители по сигурността относно плана му за град Газа. Те предупредиха, че животът на останалите заложници може да бъде в опасност в случай на нова офанзива за превземане на града, а предупрежденията допринесоха за масовите протести.

Планът на израелското правителство да поеме контрола над град Газа предизвика тревога и в чужбина. Международният натиск над Израел се засилва заради масовия глад в анклава и обвиненията в геноцид над палестинското население.

Нетаняху може и да получи подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп за „противопоставянето и побеждаването на „Хамас“, но огромният мащаб на демонстрациите в Израел в неделя – с участието на над 400 хил. души, подсказва за нарастваща умора в страната от войната и гняв от пропуснатите възможности за освобождаването на заложниците.

Според премиера на Израел град Газа е последният голям градски бастион на „Хамас“. Израел вече държи 75% от града и военните предупреждават, че разширяването на офанзивата може да застраши все още живи заложници и да въвлече войските в продължителна и смъртоносна партизанска война.