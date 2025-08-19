IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Русия удари Украйна с дронове и ракети, докато съюзниците дават гаранции "тип НАТО" за Киев

Американският президент започва работа за среща между Зеленски и Путин

08:17 | 19.08.25 г. 10
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: President.gov.ua
Снимка: President.gov.ua

Русия нанесе нов комбиниран въздушен удар по територията на Украйна, докато в Белия дом се провеждаше срещата на европейските лидери с американския президент Доналд Тръмп. Според медийни публикации Тръмп е прекъснал разговора, за да говори по телефона с руския президент Владимир Путин. От Кремъл по-късно потвърдиха за разговор, продължил 40 минути.

Данните на ВВС на Украйна показват, че приблизително около този час Русия е вдигнала два стратегически бомбардировача Ту-95, а малко по-рано и МиГ-31, който е носител на ракетите "Кинжал". Сводката съобщава за изстреляни 270 дрона от различни типове, както и пет балистични ракети "Искандер - М" и пет крилати ракети Х-101. Системите за противовъздушна отбрана и средствата за радиоелектронна борба са свалили 230 дрона, две балистични и четири крилати ракети. Има данни и за удари с управляеми авиационни бомби по населените места в близост до фронтовите линии.

В Белия дом разговорите са насочени към гаранции "тип НАТО" за Украйна. По думите на генералния секретар на НАТО Марк Рюте конкретните параметри се обсъждат и той не изключи участието и на държави извън Алианса - Южна Корея или Япония. Пред Fox News Рюте отбеляза, че САЩ и някои други членове на НАТО не приемат членството на Украйна, но за организацията "пътят на Киев е необратим", както беше записано след годишната среща на Алианса във Вашингтон преди две години.

По време на протоколните кадри преди същинския разговор украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е имал "най-добрата досега" среща с Доналд Тръмп. Германският канцлер Фридрих Мерц обясни, че Европа очаква прекратяването на огъня в Украйна преди следващи срещи, а френският президент Еманюел Макрон беше категоричен, че трябва да има тристранна среща между САЩ, Русия и Украйна, но след това и четиристранна - с участието на Европа, за да бъдат дискутирани гаранциите за Украйна.

Мирът ще започне с предоставянето на гаранции за безопасността на Украйна

Преди срещата при закрити врата Тръмп даде да се разбере, че САЩ ще предоставят гаранции за Киев, без да уточни какви. Той не отхвърли възможността това да бъдат и американски войници, които да бъдат разположени на територията на Украйна. Трябва ни нещо подобно на Член 5 (от договора за НАТО, предвиждащ колективната отбрана на членовете - б.р.), коментира и италианският премиер Джорджа Мелони.

В срещата, продължила часове, участваха още и премиерът на Великобритания Киър Стармър, президентът на Финландия Александър Стуб, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Обсъдихме гаранции за сигурност за Украйна, които ще бъдат предоставени от различни европейски държави, в координация със САЩ", написа в социалната мрежа Truth Social Тръмп след края на визитата.

Среща на съюзниците в Белия дом. Снимка: President.gov.ua Среща на съюзниците в Белия дом. Снимка: President.gov.ua

В брифинг за украинските медии след срещите в Белия дом украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че САЩ са заявили участието си в гаранции за Украйна, което е значителна промяна спрямо началото на годината. Именно отказът да дадат отговор за защитата на Украйна след края на войната стана причината за предишния спор в Белия дом.

Сега Зеленски каза, че част от гаранциите за сигурност на страната му е силната украинска армия, което означава и покупки на оръжия, включително и бойни самолети и средства за противовъздушна отбрана от САЩ. Въоръжението ще бъде купено от европейските съюзници и има договорен фонд за 90 млрд. долара за тази цел. САЩ също така са заявили интерес за покупка на украински дронове, което ще бъде подкрепа за оръжейната индустрия.

Обсъдени са още и обмен на пленени - не само военни, а и всички граждани на Украйна, заяви още украинският лидер и допълни, че териториалните въпроси ще бъдат обсъдени само между него и Путин. Едно от важните заявления на Доналд Тръмп по отношение на териториите по време на срещите в Белия дом беше, че обмен на територии ще се обсъди по линията на фронта.

Тръмп започва работа по организиране на среща Путин - Зеленски

Американският президент Доналд Тръмп започва преговори за двустранна среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски, съобщи самият той в публикация в Truth Social след срещата в Белия дом. Евентуално след разговора на двамата президенти може да се присъедини и Тръмп. Мястото тепърва ще се уточнява.

Един от помощниците на Владимир Путин - Юрий Ушаков, потвърди, цитиран от ТАСС, че в телефонния разговор Тръмп и Путин са обсъдили продължаване на двустранните срещи и увеличаване на нивото на преговарящите. В срещите в Истанбул, които се проведоха досега, Русия изпрати Владимир Мединский - един от близките съюзници на руския президент и бивш министър на културата.

На тези разговори беше договорен обмен на пленници. Сега в Белия дом украинският лидер подчерта, че обменът на военнопленници е важна стъпка.

Институтът за изучаване на войната (ISW) отбеляза, че до момента няма никакъв сигнал от Москва, че действително приема гаранции за Украйна, но официалните изявления сочат, че няма да допуснат разполагане на миротворци на територията на Украйна. Не е ясно и дали Путин ще приеме лична среща с украинския си колега.

Украйна очаква Русия да отвори нов фронт в Запорожка област

Русия премества войските си от Сумска област, където не успя да постигне пробив, към Запорожка област, съобщи в интервю за РБК Украйна главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ген. Александър Сирский. Той посочи, че операцията на Украйна в Курска област е спряла операциите на руснаците в Запорожка област, защото за да спре настъплението, ръководството на руската армия е изпратило подкрепление именно от тази област.

Сирский призна, че е получавал лъжливи доклади от Покровска област и сравнява информацията от различни източници.

Данните на Генералния щаб на ВСУ за последните месеци показват, че Покровск е най-горещата точка на бойните действия. Военните анализатори от ISW отбелязват освобождението на Заповидне и Дорожине, които са били отправната точка за пробива на руснаците около Добропиля. Геолокализирани кадри показват, че украинците са си върнали контрола и над Золотий Колозад.

Сводката за миналото денонощие сочи, че Покровското и свързаното с него Новопавливско направление са регистрирани общо 96 директни бойни сблъсъка, или половината от всички на бойното поле. Интензивни остават боевете за Купянск и в Лиманското направление. 

Според данните на ВСУ на 1272-ия ден от началото на пълномащабната война са проведени 186 битки. Русия е извършила 78 въздушни удара със 162 управляеми авиобомби, както и над 5000 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места.

Украински дронове атакуват отново рафинерия във Волгоград

Според съобщения на руски военни кореспонденти украински дронове отново са ударили по рафинерията във Волгоград. Тя е собственост на "Лукойл" и е една от големите в региона. В Русия се регистрира недостиг на бензин и една от сочените от властите причини са "непланирани ремонти" в рафинериите. Украйна атакува масирано по енергийни обекти в тила на Русия.

Русия също удря по енергийна инфраструктура, включително и по петролно депо на Socar в Одеса преди ден.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за 23 унищожени дрона тази нощ като 13 от тях - над Волгоградска област.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 09:47 | 19.08.25 г.
мирни преговори войната в украйна володимир зеленски дронове ракетни обстрели
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Коментари

Добави коментар
10
rate up comment 2 rate down comment 3
Алехандро
преди 42 минути
нефтопреработвателни предприятия излязоха за неизвестно колко време в "отпуск", което доведе до огромна нестабилност на пазара на горива!"Отделно - "Ниските цени на зърното и високите разходи са ударили руския пристанищния бизнес обемът на претоварване през първата половина на 2025 г. е спаднал наполовина!" ForbesОтделно, руколтата е по-малко с колосалните 14,8 млн. тона!!!А, бе, въобще - здорово, е положението! Хахахаха!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
9
rate up comment 1 rate down comment 3
Алехандро
преди 43 минути
"Темпът на набиране мЯсо за военна служба по договор в русия е спаднал до двугодишен минимум - под 40 хиляди на тримесечие, въпреки че преди това за войната са били набирани 30 хиляди души на месец!?!В окупирания Крим и Забайкалския край на рф започнаха да продават бензин А-95 само на предприятия и организации със специални карти. Цените на едро на бензина в Руската федерация счупиха нови рекорди след серия от атаки с дронове срещу нефтопреработвателни заводи. В резултат на атаките, 4 ключови
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
8
rate up comment 0 rate down comment 2
Aлexaндpo
преди 43 минути
До: гъбко"00"+7 и Aлexу*, ахххх да, и щях да забравя! Най-важният ви словесен атрибут, -Хахахахахаха
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
7
rate up comment 1 rate down comment 2
Aлexaндpo
преди 1 час
За драмата с фентанила в ЮС, може да се обърне внимание - същата е огромна, а фючърсите на дрогите не спират да летят, както не спират да летт и руските дронове към укр територии, ударени са вече 1200 военни поделения с насилени наборници, вкл. и тади сутрин, от които 5000 са капалЪ! Слава на Зеленчуците!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 2 rate down comment 4
Aлexaндpo
преди 1 час
А най-готгинкото е, че родните центаджии, тоест нашата дружника, ще се наследят в близките години на грандиозното възстановяване и просперитет на Албания! Слава Аллаха! Гуроям Слава!Ония семейство ден, един военен анализатор с тъга в си подсмихват : "Уж, ние щяхме каза да ги пародия , а пък то , че че милитаризирахме всяко украинско "! И как гласа в руските студия почват демилитаризираме да се руски на главната руска цел "денафикация"?! Абсолютна стана , маските почнаха да падат, всекидневно
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 2 rate down comment 3
Aлexaндpo
преди 1 час
До: гъбкотурбото-"00"-укро нацито забрави 100% език от производители исканията си , и то само от страни преди 2 - няма да ги изброявам! Важното е, че Европа показа огромната си сила, твърдост, исторически месеца момент! Украйна победи, ще има украински ,към Украйна народ, страна, и то една от най-проспериращите в света! Сега чета, че украинските ще бъдат освободени от данъци за следващите 500 години!!!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 3 rate down comment 14
Алехандро
преди 1 час
За драмите с горива в русия, може да се обърне внимание - същата е огромна, а фючърсите не спират да летят, както не спират да летт и украинските дронове към руски рафинерии, ударени са вече 12, вкл. и тади сутрин, от които 5 са капалЪ!Слава на Украйна!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 5 rate down comment 15
Алехандро
преди 1 час
А най-готгинкото е, че родните путинофили ще се наследят в близките години на грандиозното възстановяване и просперитет на Украйна! Слава на Украйна! ГЕроям Слава!Ония ден, един руски военен анализатор с тъга в гласа си каза: "Уж, ние щяхме да ги демилитаризираме, а пък то стана, че че милитаризирахме всяко украинско семейство"! И как в руските студия почват да се подсмихват на главната руска цел "денафикация"?! Абсолютна пародия, маските почнаха да падат, всекидневно
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 5 rate down comment 15
Алехандро
преди 1 час
До: гъбко-нацито путин забрави 90% от исканията си към Украйна, и то само от преди 2 месеца - няма да ги изброявам! Важното е, че Европа показа огромната си сила, твърдост, исторически момент! Украйна победи, ще има украински ези, народ, страна, и то една от най-проспериращите страни в света! Сега чета, че украинските производители ще бъдат освободени от данъци за следващите 5 години!!! Поръчките, вкл. дългоср. към Украйна за украински разработки дронове надхвърлят $47 млрд., към вчерашна дата
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 9 rate down comment 18
гъбко
преди 2 часа
Хаха ... великият стратег от кремля вече граничи в Европа отвсякъде с НАТО !! А непабедимая кара с магаренца ... А какво меткане по баламатума беше , а , ребята газовици-антиваксъре ?! Хаха ... защо така не говорите вече за "Киев за три дена" ?! Апропо , защо продължават богатирите от космическите сили да фърлят бомби КАБове в Курска област ?! Нали беше асвабадена още преди 3 месеца ?! Там ще се разменят ли територии ?! ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още