Русия удари Украйна с дронове и ракети, докато съюзниците дават гаранции "тип НАТО" за Киев

Русия нанесе нов комбиниран въздушен удар по територията на Украйна, докато в Белия дом се провеждаше срещата на европейските лидери с американския президент Доналд Тръмп. Според медийни публикации Тръмп е прекъснал разговора, за да говори по телефона с руския президент Владимир Путин. От Кремъл по-късно потвърдиха за разговор, продължил 40 минути.

Данните на ВВС на Украйна показват, че приблизително около този час Русия е вдигнала два стратегически бомбардировача Ту-95, а малко по-рано и МиГ-31, който е носител на ракетите "Кинжал". Сводката съобщава за изстреляни 270 дрона от различни типове, както и пет балистични ракети "Искандер - М" и пет крилати ракети Х-101. Системите за противовъздушна отбрана и средствата за радиоелектронна борба са свалили 230 дрона, две балистични и четири крилати ракети. Има данни и за удари с управляеми авиационни бомби по населените места в близост до фронтовите линии.

В Белия дом разговорите са насочени към гаранции "тип НАТО" за Украйна. По думите на генералния секретар на НАТО Марк Рюте конкретните параметри се обсъждат и той не изключи участието и на държави извън Алианса - Южна Корея или Япония. Пред Fox News Рюте отбеляза, че САЩ и някои други членове на НАТО не приемат членството на Украйна, но за организацията "пътят на Киев е необратим", както беше записано след годишната среща на Алианса във Вашингтон преди две години.

По време на протоколните кадри преди същинския разговор украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е имал "най-добрата досега" среща с Доналд Тръмп. Германският канцлер Фридрих Мерц обясни, че Европа очаква прекратяването на огъня в Украйна преди следващи срещи, а френският президент Еманюел Макрон беше категоричен, че трябва да има тристранна среща между САЩ, Русия и Украйна, но след това и четиристранна - с участието на Европа, за да бъдат дискутирани гаранциите за Украйна.

Мирът ще започне с предоставянето на гаранции за безопасността на Украйна

Преди срещата при закрити врата Тръмп даде да се разбере, че САЩ ще предоставят гаранции за Киев, без да уточни какви. Той не отхвърли възможността това да бъдат и американски войници, които да бъдат разположени на територията на Украйна. Трябва ни нещо подобно на Член 5 (от договора за НАТО, предвиждащ колективната отбрана на членовете - б.р.), коментира и италианският премиер Джорджа Мелони.

В срещата, продължила часове, участваха още и премиерът на Великобритания Киър Стармър, президентът на Финландия Александър Стуб, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Обсъдихме гаранции за сигурност за Украйна, които ще бъдат предоставени от различни европейски държави, в координация със САЩ", написа в социалната мрежа Truth Social Тръмп след края на визитата.

Среща на съюзниците в Белия дом. Снимка: President.gov.ua

В брифинг за украинските медии след срещите в Белия дом украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че САЩ са заявили участието си в гаранции за Украйна, което е значителна промяна спрямо началото на годината. Именно отказът да дадат отговор за защитата на Украйна след края на войната стана причината за предишния спор в Белия дом.

Сега Зеленски каза, че част от гаранциите за сигурност на страната му е силната украинска армия, което означава и покупки на оръжия, включително и бойни самолети и средства за противовъздушна отбрана от САЩ. Въоръжението ще бъде купено от европейските съюзници и има договорен фонд за 90 млрд. долара за тази цел. САЩ също така са заявили интерес за покупка на украински дронове, което ще бъде подкрепа за оръжейната индустрия.

Обсъдени са още и обмен на пленени - не само военни, а и всички граждани на Украйна, заяви още украинският лидер и допълни, че териториалните въпроси ще бъдат обсъдени само между него и Путин. Едно от важните заявления на Доналд Тръмп по отношение на териториите по време на срещите в Белия дом беше, че обмен на територии ще се обсъди по линията на фронта.

Тръмп започва работа по организиране на среща Путин - Зеленски

Американският президент Доналд Тръмп започва преговори за двустранна среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски, съобщи самият той в публикация в Truth Social след срещата в Белия дом. Евентуално след разговора на двамата президенти може да се присъедини и Тръмп. Мястото тепърва ще се уточнява.

Един от помощниците на Владимир Путин - Юрий Ушаков, потвърди, цитиран от ТАСС, че в телефонния разговор Тръмп и Путин са обсъдили продължаване на двустранните срещи и увеличаване на нивото на преговарящите. В срещите в Истанбул, които се проведоха досега, Русия изпрати Владимир Мединский - един от близките съюзници на руския президент и бивш министър на културата.

На тези разговори беше договорен обмен на пленници. Сега в Белия дом украинският лидер подчерта, че обменът на военнопленници е важна стъпка.

Институтът за изучаване на войната (ISW) отбеляза, че до момента няма никакъв сигнал от Москва, че действително приема гаранции за Украйна, но официалните изявления сочат, че няма да допуснат разполагане на миротворци на територията на Украйна. Не е ясно и дали Путин ще приеме лична среща с украинския си колега.

Украйна очаква Русия да отвори нов фронт в Запорожка област

Русия премества войските си от Сумска област, където не успя да постигне пробив, към Запорожка област, съобщи в интервю за РБК Украйна главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ген. Александър Сирский. Той посочи, че операцията на Украйна в Курска област е спряла операциите на руснаците в Запорожка област, защото за да спре настъплението, ръководството на руската армия е изпратило подкрепление именно от тази област.

Сирский призна, че е получавал лъжливи доклади от Покровска област и сравнява информацията от различни източници.

Данните на Генералния щаб на ВСУ за последните месеци показват, че Покровск е най-горещата точка на бойните действия. Военните анализатори от ISW отбелязват освобождението на Заповидне и Дорожине, които са били отправната точка за пробива на руснаците около Добропиля. Геолокализирани кадри показват, че украинците са си върнали контрола и над Золотий Колозад.

Сводката за миналото денонощие сочи, че Покровското и свързаното с него Новопавливско направление са регистрирани общо 96 директни бойни сблъсъка, или половината от всички на бойното поле. Интензивни остават боевете за Купянск и в Лиманското направление.

Според данните на ВСУ на 1272-ия ден от началото на пълномащабната война са проведени 186 битки. Русия е извършила 78 въздушни удара със 162 управляеми авиобомби, както и над 5000 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места.

Украински дронове атакуват отново рафинерия във Волгоград

Според съобщения на руски военни кореспонденти украински дронове отново са ударили по рафинерията във Волгоград. Тя е собственост на "Лукойл" и е една от големите в региона. В Русия се регистрира недостиг на бензин и една от сочените от властите причини са "непланирани ремонти" в рафинериите. Украйна атакува масирано по енергийни обекти в тила на Русия.

Русия също удря по енергийна инфраструктура, включително и по петролно депо на Socar в Одеса преди ден.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за 23 унищожени дрона тази нощ като 13 от тях - над Волгоградска област.