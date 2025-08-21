Нетаняху е наредил незабавни преговори за освобождаване на израелските заложници от "Хамас"

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху е наредил започване на незабавни преговори за освобождаване на останалите израелски заложници, държани от началото на октомври 2023 г. в Ивицата Газа.

Съобщението идва ден, след като Министерството на отбраната одобри план за призоваване на 60 хил. резервисти за операцията по превземането на град Газа, последната голяма крепост на групировката „Хамас“, предизвикала войната след нападение срещу Израев на 7 октомври 2023 г.

„Дойдох, за да одобря плановете на израелските отбранителни сили да поемат контрол над град Газа и да победят Хамас“, коментира премиерът на Израел във видео изявление по време на посещение в дивизията в района, предава БГНЕС.

„В същото време разпоредих незабавно да започнат преговори за освобождаването на всички наши заложници и края на войната при условия, приемливи за Израел“, добавя той.

Посредниците чакат от дни официален израелски отговор на последното си предложение за прекратяване на огъня. От „Хамас“ приеха плана по-рано тази седмица.

„Високо оценявам ангажимента на резервните войници и, разбира се, на редовната армия за тази жизненоважна мисия“, казва още Нетаняху в речта си пред войниците. „Тези две неща – победата над Хамас и освобождаването на всички наши заложници, вървят ръка за ръка“, добавя той.

Израел и „Хамас“ водят непреки преговори през целия период на войната. Имаше две кратки прекратявания на огъня, по време на които израелски заложници бяха освободени в замяна на палестински затворници. От 251 заложници, заловени по време на нападението на „Хамас“ срещу южните региони на Израел през октомври 2023 г., което предизвика войната, 49 все още са в Газа, включително 27, за които израелските военни твърдят, че са мъртви.

Същевременно Ливан обяви днес, че започва планираното разоръжаване на палестинските фракции в бежанските лагери като част от усилията за установяване на държавен монопол върху оръжията, предава Ройтерс. Планираното разоръжаване започна днес с предаването на оръжия от лагера Бурж ал Бараджне в Бейрут на ливанската армия, съобщават от канцеларията на ливанския министър-председател, пише БТА.

Тази стъпка е предназначена да отбележи началото на по-широка инициатива за разоръжаване, като се очакват допълнителни доставки през следващите седмици от Бурж ал Бараджне и други лагери в цялата страна, съобщи тя в изявление.

Представител на "Фатах" заяви пред Ройтерс, че единствените оръжия, предадени досега, са незаконни оръжия, които са влезли в лагера преди 24 часа. На телевизионни кадри се виждат военни превозни средства, влизащи в лагера преди предаването.

Ройтерс не може да потвърди по независим път какви оръжия са били предадени.