Може ли Министерството на войната на Тръмп да спечели война?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа на 5 септември заповед за преименуване на Пентагона в Министерство на войната, като медийните сега са заети с номенклатурата. Това, което наистина би трябвало да тревожи американците, е дали армията на Тръмп може да спечели следващата голяма война, независимо какво е изписано на вратата, пише Wall Street Journal.

Тръмп обича ребрандирането. Решението от 1949 г. да се промени името на Министерство на отбраната е взето, защото „решихме да се събудим“, каза той по време на церемонията по подписването в Овалния кабинет, преди да представи ръководителя на Пентагона Пийт Хегсет като свой министър на войната. След това Тръмп добави, че Министерството на войната е „много по-подходящо име, особено в светлината на това къде се намира светът в момента. Имаме най-силната армия в света. Имаме най-доброто оборудване в света“, подчерта американският президент.

Промяната на името би трябвало да е отражение на епохата, когато Америка е била победоносна. „Спечелихме Първата световна война и спечелихме Втората световна война не с Министерството на отбраната, а с Министерството на войната“, каза наскоро Хегсет. „Ние не сме просто отбрана, ние сме настъпление“. С други думи, край на Виетнам, Ирак или Афганистан. Но очевидният момент е, че САЩ спечелиха ужасните конфликти на 20-ти век, защото изградиха най-голямата военна сила и имаха политическата воля да я използват.

Нито едно от двете не достига тези мащаби днес, въпреки твърденията на Тръмп и неговите полети на бомбардировачи B-2 по време на дипломатически срещи на върха. САЩ изразходват 16,9% от брутния си вътрешен продукт (БВП) за отбрана през 1952 г. по време на Корейската война и над 8% по време на Виетнамската война. Но след експлозията на вътрешните държавни разходи за здравеопазване, пенсии и образование, Пентагонът сега получава едва 3% от БВП. Еднократното вливане на пари от Тръмп в законопроекта му тази година не може да промени тази низходяща траектория.

„САЩ за последен път участваха в глобален конфликт по време на Втората световна война, която приключи преди близо 80 години“, заяви миналата година двупартийната Комисия по националната отбранителна стратегия. „Нацията беше подготвена за подобна битка за последен път по време на Студената война, която приключи преди 35 години. Днес не е подготвена“.

Комисията заяви, че САЩ се нуждаят от армия, способна да се бие в повече от един театър на военни действия едновременно. Координацията между силни противници – Китай, Русия, Иран, Северна Корея – означава, че бъдеща война може да не е бърза или ограничена до един континент.

Но изтичания на информация до медиите показват, че не чак толкова новото Министерство на войната на Тръмп е напът да разработи стратегия, която няма да се доближи до този стандарт. Тя може да постави контрола върху южната граница пред възпирането на Китай. Дали Тръмп наистина вярва в широкомащабното оттегляне на Америка от света не е ясно, но неговият Пентагон ръководи такова.

„Днес сме изправени пред върховен противник“, посочва пенсионираният генерал от Военновъздушните сили на САЩ Марк Кели по време на петъчно събитие в Института за аерокосмически изследвания „Мичъл“, визирайки Китай. Но ВВС „правят това с половината от бойната мощ, която имахме преди 35 до 40 години“.

По думите му флотът е „два пъти по-стар и работи с два пъти по-бързо оперативно темпо, пилотиран от пилоти, които получават наполовина по-малко тренировъчни полети, с наполовина по-ниска степен на готовност на платформите“.

Тази ерозия на твърдата военна мощ е централният проблем в Пентагона. Преименувайте го или не го правете. Но да се говори за Министерство на войната, без да се гарантира, че е готово да спечели война, е предпоставка за загуба на война.