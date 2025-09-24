Корабостроителна криза заплашва отбранителните амбиции на Европа

В един хладен февруарски ден принцеса Амалия, престолонаследник на Нидерландия, разби бутилка шампанско в корпуса на бойния кораб „Ден Хелдер“, докато редица високопоставени лица, включително ръководители на корабостроителната компания Damen Shipyards NV, приветстваха кръщенето на плавателния съд, пише Bloomberg.

Оттогава перспективите пред Damen изгубиха своята тържественост: прокурорите обвиниха компанията в корупция и нарушения на санкциите, основен клиент замрази плащанията, а острият недостиг на парични средства накара нидерландското правителство да се намеси с пакет за спешна подкрепа през юли.

Неуспехите разтърсиха клиентите на фирмата от НАТО, точно когато Европа започна да инжектира милиарди евро в отбрана, за да се противопостави на все по-агресивната Русия. Съдебните производства ще започнат до края на годината, а присъдите – с наказания, които включват глоби и забрана за участие в търгове – биха могли да осакатят Damen и нидерландската индустрия и да усложнят амбициите на континента за превъоръжаване.

Ако Damen бъде осъдена, „това би било огромен удар за нидерландското корабостроене“, коментира Себастиан Бенинк, партньор в амстердамската адвокатска кантора Bennink Dunin-Wasowicz.

Damen е важна за военния капацитет на Европа, добавя той.

Групата осигурява работа на около 12 хил. души по света, с приходи от над 3 млрд. евро през 2023 г.

Корабостроителната компания се ръководи от Арнут Дамен, чийто баща, Комер Дамен, преструктурира семейния бизнес през 1969 г. и сега председателства надзорния му съвет.

Damen строи две фрегати за борба с подводници за Нидерландия, две фрегати за белгийския флот, германските фрегати F126 и проектира новите фрегати за противовъздушна отбрана и командване, както и десантни транспортни кораби за нидерландския флот.

Ако компанията не може да изпълни тези проекти, ще бъде трудно за държавите, които са ѝ клиенти, да напреднат с разходите за отбрана в критичен момент, коментира Ник Чайлдс, старши сътрудник в Международния институт за стратегически изследвания.

„В Европа има ограничен брой корабостроители, които могат да доставят висококачествени сложни военни кораби“, добавя той.

През април нидерландската прокуратура заяви, че ще заведе дело срещу Damen след разследвания за предполагаеми подкупи, фалшифициране и пране на пари между 2006 и 2017 г., както и за нарушаване на санкциите, наложени на Русия след нахлуването ѝ в Украйна през 2022 г.

Обвинението за нарушаване на санкциите се отнася до „стоки и технологии, които биха могли да допринесат за военното и технологично укрепване на Русия и/или за развитието на нейния сектор за отбрана и сигурност“, посочват прокурорите.

Умишлените нарушения на санкциите или контрола върху износа са престъпления в Нидерландия. Съдиите могат да наложат глоба до 10% от годишните приходи от продажби на компанията, ако сметнат стандартната санкция от малко над 1 млн. евро за твърде ниска. Наказателна присъда може също така да попречи на компанията да участва в търгове за европейски договори.

Случаят със санкциите включва „доставката на много ограничен брой граждански кранове на Русия. Тази доставка се е осъществила в рамките на действащото по това време законодателство за санкции“, посочва Damen през април. Компанията заяви, че „винаги е действала в съответствие с приложимите пакети от санкции и че е упражнявала пълна прозрачност по отношение на дейността“.

Отделните обвинения в подкупи с цел осигуряване на чуждестранни договори притискат групата от години. През 2016 г. Световната банка забрани на Damen да участва в проектите ѝ за 18 месеца, заявявайки, че компанията е извършила измама, като не е разкрила комисиони по Регионалната програма за рибарство в Западна Африка. През 2017 г. местните медии съобщиха, че нидерландските служби за данъчни разследвания са нахлули в централата на Damen в Горинхем във връзка с обвиненията в корупция.

Делото за корупция срещу Damen Shipyards ще започне на 24 ноември и включва обвинения срещу бивши и настоящи директори на компанията. Делото за нарушения на санкциите ще започне преди края на годината, като датите все още не са потвърдени.

Германските законодатели наскоро замразиха плащане от 671 млн. евро на Damen за шест кораба F126, след като компанията не изпълни целта за доставка. Германия твърди, че плаща общо около 9 млрд. евро за фрегатите.

На фона на това компанията изтъква, че има само „временен проблем с паричния поток“. В знак на значението на корабостроителя, когато нидерландският парламент се завърна от лятната си ваканция през юли, той одобри 270 млн. евро в подкрепа на Damen.

През юни членовете на НАТО се споразумяха да увеличат разходите за отбрана от 2% до 5% от брутния си вътрешен продукт (БВП), след като президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно разкритикува европейските страни заради ниските разходи за сигурност.

Европейските държави преразглеждат военноморските си способности предвид засилената военна заплаха от Русия и нарастващата загриженост относно необходимостта от подсигуряване на уязвимата подводна инфраструктура. Норвегия наскоро избра Великобритания за доставката на фрегати на стойност 10 млрд. паунда - най-голямата инвестиция в отбраната на скандинавската страна досега.

На фона на всичко това, ако корабостроител като Damen има проблеми, това би имало доста значителни последици, не само за Нидерландия, предупреждават анализатори.