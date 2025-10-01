Ще помогнат ли металните мрежи за защита на руските рафинерии от дронове?

Руска рафинерия е изградила метални мрежи около своите съоръжения за преработка на петрол и складовете за петрол, показват видеа в руски канали в Telegram. В тях не се съобщава коя е рафинерията, но се обръща внимание, че мрежите могат да спрат и отломки и да защитят съоръженията от директни удари.

Подобни мрежи са вече редовна "модификация" за танковете на фронтовата линия, защитаващи ги от fpv-дронове. Далекобойните дронове на Украйна обаче са по-тежки и имат по-големи бойни глави.

Според публикацията това е самоинициатива на петролната компания, а не държавна политика. В последните месеци руски военни кореспонденти често критикуват липсата на защита срещу рафинерии и обекти на петролната индустрия, които са и голям данъкоплатец. Атаките, които се засилиха през август и септември доведоха до вече видим дефицит на горива в редица региони.

Руски медии съобщават за пожар в една от най-големите рафинерии в Русия - "Ярославнефтеоргсинтез" в Ярославска област, съвсем близо до столицата Москва. Местните власти обаче твърдят, че мащабният пожар е резултат от технически проблем, а не атака с дронове. Министерството на отбраната на Русия съобщава за свалени 20 дрона, сред които по 8 в Белгородска и Ростовска област. Няма съобщения за свалени безпилотни апарати в Ярославска област.

Украйна има неизползван потенциал за далекобойни удари, посочи преди ден украинският президент Володимир Зеленски и допълни, че се търси финансиране за производството на дронове и ракети. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че ЕС ще предостави 2 млрд. евро за производството на дронове.

Зеленски съобщи в социалните мрежи, че продажбите на американско оръжие по програмата PURL на НАТО продължават. За два месеца по нея бяха събрани малко над 2 млрд. долара, които се използват за покупката на американско оръжие за Украйна.

Шведски стартъп предлага алтернатива на Starlink за Украйна

Шведският стартъп TERASi предлага алтернатива на сателитния интернет, осигуряван от Starlink на Илон Мъск, пише Forbes. Според публикацията най-ценното на шведската разработка е независимостта.

Forbes посочва, че Мъск е ограничавал достъпа до сателитите за украинската армия на няколко пъти, включително и при операцията за освобождаване на Херсон през есента на 2022 година и при удари по Крим. Милиардерът го признава и обяснява с нежеланието си да види задълбочаване на конфликта в Украйна.

Шведската разработка няма вариант за блокиране и намеса в мрежата от производителя. Тя използва ултрависоко честотни вълни и с устройството, което компанията предлага, потребителите реално създават собствена мрежа. TERASi твърдят, че тя е защитена от прихващане и осигурява по-висока скорост на интернета спрямо Starlink.

И Украйна, и Русия зависят от достъпа до интернет, използван от операторите на дронове, за комуникация и разузнаване.

Русия удари с дронове Днипро и Харков

Русия атакува с дронове Днипро, под прицел е медицински център и детска стоматологична клиника, както и музей, гимназия и жилищни сгради, съобщават местните власти. Руски военни кореспонденти съобщават, че целите на ударите са централата на RC Direction, която проектира дронове, както и кол център, в който са работели "телефонни измамници". За руснаците те са законна военна цел, защото са участвали в психологическата война срещу руското население.

На 30 септември атаки е имало и в Харков, където има поразена електроцентрала, както и по жп инфраструктура в Нижин.

1 октомври започва със сигнал за въздушна тревога в Киев. Сводката на украинските ВВС сочи изстреляни 49 дрона, четири ракети "Искандер - М" и една противокорабна ракета "Оникс". Системите за ПВО и радиоелектронна борба са свалили 44 дрона. Има попадения на пет ракети в шест локации, отбелязва още ВВС без да уточняват къде. Украински военни кореспонденти съобщават за удари с балистични ракети в Харковска област, както и в град Вилкове (Одеска област) в делтата на Дунав.

Украйна удържа позициите си в Покровското направление

Украинските военни удържат позициите си в Покровското направление, потвърждава Институтът за изучаване на войната (ISW). Оттам посочват, че геолокализирани данни потвърждават, че руските военни не контролират Удачне, както твърдят, и украинските части удържат позициите си и извършват офанзивни действия в района.

Руснаците опитват да напреднат в Покровското направление с малки щурмови групи, прикриващи се с термоодеала от украинските разузнавателни дронове. Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна за 1315-ия ден от началото на войната сочи, че почти половината от атаките са именно в Покровското и свързаното с него Навопавливско направление - 75.

Интензивни са боевете и около Лиман, където са регистрирани 15 атаки. Руски военни кореспонденти съобщават за опити за обкръжаване на града. Геолокализирани данни показват, че украинците също записват успехи в операцията си по противодействие на руските атаки в региона.

Сводката на ВСУ показва леко намаление на атаките през миналото денонощие - 155, спрямо над 170 ден по-рано. Руснаците са извършили и 54 въздушни удара със 112 авиационни бомби. Данните показват значително намаление на артилерийските обстрели - 3900, спрямо близо 5000 средно в последните седмици. Руснаците са изстреляли и 5200 fpv-дрона по позиции на фронтовата линия и близките населени места.

Осми ден Запорожката АЕЦ е без връзка с енергийната мрежа на Украйна

На 23 септември е била прекъсната връзката на Запорожката АЕЦ с енергийната мрежа на Украйна, съобщава Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). За момента ситуацията е овладяна, защото работят дизелови генератори, осигуряващи нужната електроенергия за охлаждане.

По данни на служителите в централата има запас от гориво за повече от 10 дни.

От МААЕ призовават и двете воюващи страни да спрат бойните действия в близост до централата и да възстановят прекъснатото захранване. Украйна е изразила готовност да възстанови двата 330-киловолтови резерви електропроводи, които са били прекъснати в началото на май.

Запорожката АЕЦ е най-голямата в Европа с шест блока от типа ВВЕР 1000, работещи с горивото на Westinghouse. Тя беше окупирана от Русия още през пролетта на 2022 година и оттогава руснаците опитват да я свържат с руската електропреносна мрежа.

От МААЕ отбелязват, че реакторите са в т.нар. "студен режим", тоест част от горивните пръти са извадени, но въпреки това рискът от авария при липса на охлаждане, е сериозен. Експерти оценяват, че централата едва ли може да се върне в стария си режим на работа, тъй като взривяването на стената на яз. Каховка разруши охладителните езера на реакторите.

Първи път ядрената централа остава без връзка с електропреносната мрежа за толкова дълъг период, обърна внимание и украинският президент Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение за 1315-ия ден от началото на пълномащабната война.

Той посочи, че реакторите не са пригодени за работа в такъв режим за дълъг период и че това положение крие заплаха за цяла Европа.

Украйна ще обучава Дания за борба с дронове

Украински военни са изпратени в Дания за съвместни тренировки за борба с дронове, съобщи още Зеленски в социалните мрежи. Той отбеляза, че опитът на Украйна може да бъде от съществено значение за инициативата "Стена срещу дронове", в която участват страни от Източна Европа, включително и България.

Проектът ще бъде една от темите за разговор на европейските лидери на неформалната среща в Копенхаген, която ще се проведе днес (1 октомври). В поканата, която председателя на Европейския съвет Антониу Коща изпрати до държавите, се посочва, че разговорите ще бъдат насочени към защитата на Европа след провокациите в Полша, Румъния, както скандинавските страни, и подкрепата за Украйна.

Скандинавските страни, Полша и Румъния на няколко пъти съобщиха в последните седмици за дронове, нарушаващи въздушното им пространство. Естония съобщи за три самолета МиГ-31, които преминаха над страната.

Европейските съюзници отбелязват, че зад тези действия стои Русия, която опитва да накара Европа да спре помощта за Украйна.