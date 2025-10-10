Тръмп: Може би Испания трябва да бъде изхвърлена от НАТО

Американският президент Доналд Тръмп предложи Испания да бъде „изхвърлена“ от НАТО по време на срещата с финландския си колега Александър Стуб в Белия дом в четвъртък, предава Euronews.

Срещата, която трябваше да бъде прелюдия към закупуването на американски ледоразбивачи от Финландия, се превърна в дискусия за отбранителния алианс, след като Тръмп се опита да поднови враждата си с иберийската нация поради несъгласия относно разходите за отбрана.

Президентът е в конфликт с испанския премиер Педро Санчес от края на юни, когато на срещата на НАТО в Хага, само няколко дни преди лидерите на алианса да се съберат, Санчес обяви, че Испания няма да се съобрази с исканията на Тръмп за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт (БВП) в сравнение с предишната цел от 2%.

„Както знаете, аз поисках да плащат 5%, а не 2%. Повечето хора смятаха, че това няма да се случи, но то се случи почти единодушно. Имахме един изоставащ. Това беше Испания“, каза Тръмп. „Трябва да им се обадите и да разберете защо изостават, а и те се справят добре“, коментира още той.

Американският президент избухна по време на иначе приятелска среща в Овалния кабинет, като предложи страната да бъде изключена от организацията.

„Знаете ли кое е забавното? Благодарение на много от нещата, които сме направили, те се справят добре. Няма извинение да не го направят, но няма проблем. Може би трябва да ги изхвърлите от НАТО, честно казано“, добави Тръмп.

По-рано той заяви, че Вашингтон вече не е склонен да позволява на Европа да „се възползва“ от военната му сила, подчертавайки, че всяка страна членка на НАТО трябва да „положи усилия“ и да допринесе справедливо за отбраната си.

По време на срещата Стуб и Тръмп официално одобриха сделка за продажбата на 11 средноголеми ледоразбивача на Хелзинки, която се очаква да струва около 6,1 млрд. долара. Вашингтон планира да достави първите кораби от флота до 2028 г.

Сделката се случва в момент, в който Финландия се стреми да укрепи отбраната си, тъй като заплахата от руска намеса остава надвиснала над страната след пълномащабната инвазия на Москва в съседна Украйна през февруари 2022 г. Финландия има най-дългата сухоземна граница с Русия от всички държави в ЕС.

Нобелова награда

Двамата разговаряха и се шегуваха за шансовете на Тръмп да спечели Нобелова награда за мир в петък, тъй като номинациите от световни лидери за спечелването на престижната награда продължават да нарастват.

„Ами не знам. Вижте, сключих седем сделки, а сега са осем. Реших войните, една продължаваща 31 години, една продължаваща 34 години, една продължаваща 35 години, една продължаваща 10 години. Сключих 7 споразумения. Това ще бъде номер 8“, каза Тръмп. „Но те (Нобеловият комитет) ще трябва да направят това, което правят. Каквото и да направят, е добре. Знам това. Не го направих за това. Направих го, защото спасих много човешки животи“, продължи той.

По-късно в петък стана ясно, че Нобеловата награда за мир се присъжда на Мария Корина Мачадо от Венецуела.

Стуб беше помолен да коментира шансовете на американския президент, на което той отговори, че вярва, че Тръмп потенциално може да го направи.

„Е, мисля, че това вероятно е решение, което се взима от Нобеловия комитет. А моето мнение е, че има два ключови проблема, които трябва да бъдат решени в по-голямата картина“, каза Стуб.

„Единият е в Близкия изток и виждаме резултатите. А другият е между Русия и Украйна. И след като те бъдат решени, не виждам никакви пречки за това.“

Четирима американски президенти са печелили Нобелова награда за мир: Теодор Рузвелт, Удроу Уилсън, Джими Картър и Барак Обама. Тръмп се надява да стане първият републикански президент след Рузвелт, който да спечели наградата от повече от 100 години.