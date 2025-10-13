Посредниците за мир начело с Доналд Тръмп подписаха декларация за войната в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и другите посредници подписаха документа за прекратяването на огъня между Израел и групировката „Хамас“ в Ивицата Газа на церемония в Египет, съобщава Bloomberg.

Тръмп и лидерите на Египет, Катар и Турция подписаха съвместна декларация в курортния град Шарм ел Шейх, целта на която според египетската страна е да бъде консолидирано прекратяването на огъня.

Тръмп призова световните лидери да гарантират, че воденият от САЩ стремеж към примирие между Израел и „Хамас“ ще се превърне в траен мир, приветствайки споразумението като „ново начало“ за региона.

„Заедно постигнахме това, което всички казваха, че е невъзможно. Най-накрая имаме мир в Близкия изток“, подчерта Тръмп, добавяйки: „Сега започва възстановяването“.

Тръмп, емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, египетският президент Абдел Фатах ас Сиси и турският президент Реджеп Тайип Ердоган подписаха документа. Зад тях бяха други световни лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и кралят на Йордания Абдула Втори.

Документът съдържа редица правила и регулации и е много изчерпателен, заяви Тръмп. Точното му съдържание обаче засега не бе разкрито, отбелязва Ройтерс.

Тръмп представи списъка с присъстващи като демонстрация на сила, заявявайки, че „целият импулс сега“ е зад неговия 20-точков план за мир. Въпреки това, в края на речта си, президентът на САЩ открито призова лидерите да се присъединят към все още несформирания „съвет за мир“, който той иска да управлява Газа на мястото на „Хамас“, определена за терористична групировка от САЩ и Европейския съюз (ЕС).

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отказа участие в срещата на върха, позовавайки се на предстоящ еврейски празник.

В реч пред израелския парламент Тръмп заяви, че вижда споразумението като последната дума по отношение на конфликта, продължаващ поколения наред. Споразумението от миналата седмица спря боевете в Газа, за да позволи освобождаването на 20-те останали живи заложници, държани на палестинската територия. Те бяха освободени в понеделник, както и близо 2000 палестинци от израелските затвори.

Тръмп също така призова жителите на Газа да се съсредоточат върху „възстановяването на основите на стабилност, безопасност, достойнство и икономическо развитие, за да могат най-накрая да имат по-добрия живот, който децата им наистина заслужават след всички тези десетилетия на ужас“.