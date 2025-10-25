Киев е подложен на руски ракетни атаки след последните санкции

Най-малко един човек е бил убит, а десет са ранени, след като столицата на Украйна е изправена пред поредица от въздушни удари от Русия през последните дни, съобщиха местните власти, цитирани от Bloomberg.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили 4 от 9 балистични ракети и 50 от 62 дрона, изстреляни от кремълските сили през нощта.

Голяма част от Киев е била под обстрел, като са нанесени щети предимно на жилищни райони и общинска инфраструктура, включително детска градина, съобщи в Telegram Тимур Ткаченко, началник на военната администрация на Киев.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Ballistic strike on Kyiv. A kindergarten hit. Brutal, senseless, devastating – and still, no one in the world can stop it. <a href="https://t.co/pzPee41Syk">pic.twitter.com/pzPee41Syk</a></p>— Kira Rudik (@kiraincongress) <a href="https://twitter.com/kiraincongress/status/1981976123752804662?ref_src=twsrc%5Etfw">October 25, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Централната Днепропетровска и североизточната Харковска области на Украйна също са били под атака и са понесли жертви, посочват местните власти в Telegram.

Атаките са осъществени на фона на новите разговори на президента Володимир Зеленски с европейските съюзници, както и налагането на по-строги санкции срещу руския енергиен сектор от страна на САЩ. Плановете за мирна среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин също бяха отложени тази седмица.

Заедно със скандинавските страни, Европейския съвет и т. нар. страни партньори от Коалицията на желаещите, в петък Зеленски обсъди предоставянето на допълнително оборудване за противовъздушна отбрана, както и използването на замразени руски активи за финансиране и подкрепата за енергийния сектор на Украйна.

Енергийната инфраструктура е сред основните цели на руските атаки този месец, като доведоха до значително влошаване на капацитета за производство на електроенергия и газ в Украйна и до широко разпространени прекъсвания на електрозахранването.

В сряда министерството на финансите на САЩ добави в черния си списък руския държавен петролен гигант „Роснефт“, както и „Лукойл“, позовавайки се на „липсата на сериозен ангажимент на Русия към мирен процес за прекратяване на войната в Украйна“. Европейският съюз наложи пълна забрана за трансакции на „Роснефт“ и „Газпром нефт“ и санкционира 117 допълнителни т. нар. танкери в сянка, които позволиха на Русия да избегне предишни мерки.

Зеленски приветсва тези стъпки и каза, че санкциите остават един от най-болезнените удари за Путин. „Русия може да сигнализира на света колкото си иска, че санкциите уж не засягат икономиката ѝ, но всеки може да види истината –опашки на бензиностанции в Русия, фалирали региони, дефицит на федералния бюджет“, каза Зеленски в обръщението си към страната си в петък вечер.

Отделно от това седем дрона, насочени към Москва през нощта, бяха неутрализирани, съобщи в Telegram кметът на руската столица Сергей Собянин. Той добави, че службите за спешна помощ работят на местата, където са паднали отломки от дронове.