Ще върне ли Тръмп Америка в ерата на ядрените тестове?

Днешните коментари на американския президент Доналд Тръмп, в които той намекна, че САЩ ще подновят изпитанията си на ядрени оръжия, преобръщат водената от десетилетия американска политика по отношение на атомните бомби. Те обаче бяха направени, докато съперниците на Вашингтон извършват свои ядрени изпитания и увеличават арсеналите си, коментира Джон Гамбрел от Associated Press.

Политиката за ядрените оръжия, смятана някога за отживелица от времето на Студената война, все повече започва да излиза на преден план, след като Русия многократно отправи ядрени заплахи както към САЩ, така и към Европа в хода на войната в Украйна. Освен това тази седмица Москва призна, че прави изпитания на ракета с ядрено задвижване, наречена "Буревестник", която може да носи ядрени бойни глави. В кодификацията на НАТО тази ракета фигурира с названието "Скайфол".

Китай изгражда повече силози за наземно базирани ядрени ракети. Междувременно Северна Корея току-що съобщи за плановете си да извърши изпитание на нова междуконтинентална балистична ракета, част от арсенала ѝ, способен да носи ядрени бойни глави и вероятно да достигне континенталната част на САЩ.

Заплахата започва да се отразява и в популярната култура, като най-пресният пример за това е новият филм на режисьорката Катрин Бигълоу "Къща от динамит".

Какво означава обаче изказването на Тръмп и как ще се отрази то на текущото ядрено напрежение?

Ето какво трябва да се знае по темата

Американският президент публикува коментарите си в социалната мрежа Truth Social точно преди срещата с китайския лидер Си Дзинпин. В поста си Тръмп отбеляза, че други страни правят ядрени изпитания и добави: "Инструктирах Министерството на войната да започне да тества Ядрени Оръжия на равна нога. Този процес ще започне незабавно".

Публикацията на президента повдигна някои непосредствени въпроси. Американският ядрен арсенал се поддържа не от отбранителното ведомство, а от Министерството на енергетиката на САЩ и от една полуавтономна агенция в неговите рамки - Националната служба за ядрена сигурност.

Министерството на енергетиката осъществява надзор върху изпитанията на ядрени оръжия от самото си създаване през 1977 г. Преди това изпитанията се извършват не от отбранителното ведомство, а от две други служби.

Тръмп също така заяви, че САЩ "имат повече ядрени оръжия от която и да е друга страна".

Според данни на базираната във Вашингтон Асоциация за оръжеен контрол Русия разполага с 5580 ядрени бойни глави, докато САЩ имат 5225. Двете страни разполагат с близо 90% от всички ядрени бойни глави по света.

(Продължава на следващата страница)