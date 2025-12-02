Европейският сектор на отбраната се е разширил с 13,8% през 2024 г.

Европейският отбранителен сектор се е разширил с 13,8% през 2024 г. спрямо предходната година, генерирайки оборот от 183,4 млрд. евро, показва доклад на Асоциацията на аерокосмическата, охранителната и отбранителната промишленост на Европа (ASD), цитиран от Bloomberg.

Този скок - четвъртото поредно годишно покачване - е предхождан от години на недостиг на инвестиции, последван от нарастващи бюджети след нахлуването на Русия в Украйна.

Заетостта в сектора също расте - с 8,6% до 633 000 работни места, изтъква докладът.

Търговската асоциация обаче подчертава няколко трудности, които вероятно ще продължат да притискат сектора, включително затрудненията във веригата на доставки и недостигът на важни стратегически суровини и електронни компоненти, както и високите разходи за енергия, затегнатият пазар на труда и търговските ограничения поради санкциите срещу Русия.

„Трябва да се уверим, че можем да продължим като индустрии в областта на отбраната, за да подкрепим изграждането на способността на Европа да възпира по отношение на отбраната“, посочва Микаел Йохансон, президент на ASD и главен изпълнителен директор на Saab. „И това не може да спре само защото имаме някакъв вид прекратяване на огъня и продължаваме преговорите“, добавя той.

ASD посочва, че значителна част от европейските поръчки за отбрана са насочени към чуждестранни доставчици, по-специално такива, базирани в САЩ, „което подчертава потенциалните уязвимости във веригите на доставка по време на периоди на силно търсене или криза“.

След години, в които отбранителният сектор изпитваше сериозни затруднения, Европа беше подтикната към действие от нарастващото геополитическо напрежение с Русия, САЩ и Китай. Съюзниците от НАТО обещаха да изразходват 5% от националния брутен вътрешен продукт (БВП) за отбрана до 2035 г., като Европейския съюз (ЕС) обособи фонд от 150 млрд. евро за съвместни обществени поръчки за насърчаване на отбраната и намаляване на зависимостта на блока от трети страни.

„Когато сравнявате европейците с конкурентите им, трябва да имате предвид, че 98% от технологиите са налични в Европа“, изтъква генералният секретар на ASD Камий Гранд, добавяйки: „Европейската отбрана е напълно способна в средносрочен и дългосрочен план да подсигури собствените си нужди“.