ISW: Със сегашния темп Русия може да окупира цялата Донецка област през лятото на 2027 г.

Донецка област ще падне до месец, прогнозира американският президент Доналд Тръмп по време на брифинг след края на срещата си с украинския президент Володимир Зеленски във Флорида. Но оценките на Института за изучаване на войната (ISW) сочат, че за целта трябва да бъде превзет т.нар. Крепостен пояс, който се състои от четири силно укрепени градове - Костянтинивка, Краматорск, Словянск и Друживка. Въпреки заявленията на руското военно командване за превземането на половината Костянтинивка, геолокализираните данни, анализирани от ISW, сочат много ограничено присъствие на малки щурмови групи в града.

Според оценката на военните наблюдатели с днешното темпо Донецка област ще бъде окупирана в нейните административни граници около август 2027 година.

Русия все още не може да превземе Покровск въпреки атаките, които продължават вече повече от година. От лятото, или почти вече 150 дни, се водят интензивни градски боеве, но украинските военни продължават да удържат позиции в северните части на града. Преди срещата във Флорида руското военно командване докладва за окупацията на Мирнохрад през празниците, но това изявление не се потвърждава нито от украинските военни, нито от данните на ISW.

Военните анализатори смятат, че се води информационна война и обръщат внимание на видеа, показващи двама или трима щурмоваци, които издигат руското знаме в части от Хуляйполе или Мирнохрад, за да съвпаднат даните от бойното поле с докладите на Министерството на отбраната. Но развитието на бойните действия не потвърждават заявленията за успехи и Русия не държи контрола върху двата града. Тактиката с издигането на знамената, което да покаже по-широки завзети територии, започна от есента на 2025 година, допълват още от института.

Оттам също отхвърлят придвижването на руските военни с "добро темпо", което отбеляза руският президент Владимир Путин, както и липсващи данни за успешна операция по създаване на буферни зони в Северна Украйна.

През октомври в опит да покажат превъзходството си на фронта в Кремъл съобщиха за превземането на Покровск и Купянск. Тези изявления обаче бяха опровергани по-късно дори и от руските военни кореспонденти.

Натискът към Покровск ще расте

Натискът за пълното "разчистване" на Покровск ще се засили до края на годината, очакват украинските военни анализатори. Според данните ситуацията в района е тежка, но агломерацията Покровск-Мирнохрад не се владее изцяло от руските части. Украинците вероятно държат около 5 кв. км от Покровск или около една шеста от града.

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна за 1404-ия ден от началото на пълномащабната война показва, че боевете се активизират и именно Покровск е най-горещата точка на фронтовата линия. Регистрирани са 52 атаки в това направление, а в съседното Олександривско те са 22. Интензивни са боевете за Костянтинивка и през миналото денонощие ВСУ съобщава за 26 бойни действия.

В Хуляйполе са отбелязани 19 атаки, а в Лиманското направление - 14.

Като цяло данните за миналото денонощие сочат 209 атаки спрямо 160 ден по-рано. Русия е извършила и 50 въздушни удара със 128 управляеми авиационни бомби и 3400 артилерийски обстрела по обекти на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 4400 fpv-дрона.

Руснаците чакат края на войната през 2026 г. и се притесняват за икономиката

Руснаците се надяват на края на "специалната военна операция", както руските власти наричат войната в Украйна, продължаваща вече 1405 дни, през 2026 година, сочи проучване на държавния Център за изследване на общественото мнение, цитирано от Business Insider. Според публикуваните данни 55% от руснаците са оптимисти, че целите ще бъдат постигнати, но и е трудно да се оценят нагласите специално по този въпрос заради цензурата в страната, допълва изданието.

Тези данни идват на фона на опасения за състоянието на руската икономика след данните за изчезването на "военния ефект". Промишленото производство през ноември намалява с 0,7% спрямо ръст от 3,1% през октомври, сочи още официалната руска статистика. Тези данни се разминаха с очакванията на пазара за ръст от 1,2%, посочени в анкета на Ройтерс. Самият руски президент Владимир Путин призна по време на своята годишна конференция, че руската икономика се забавя рязко - ръстът ще бъде под 1% спрямо 4,3% през 2024 година.

Според него причината са мерките срещу инфлацията. През декември той поръча и спешно преструктуриране на руската икономика.

Показателни за настроенията сред обществото са коментарите, изпращани от руснаците по време на годишната конференция на 19 декември. Основната част от въпросите бяха свързани с Украйна, а на стена в залата бяха изписвани въпроси, свързани с растящите разходи за живот.