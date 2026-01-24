Русия извърши масирани въздушни атаки срещу Харков и Киев

Най-малко един човек е убит, а 15 ранени при масирани руски въздушни атаки срещу Харков и Киев тази нощ, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.

На цялата територия на Украйна бе обявена въздушна тревога, а властите в столицата предупредиха за заплаха от дронове и балистични ракети.

В Киев са регистрирани щети в пет квартала, пламнали са пожари и са потрошени прозорците на частна клиника и жилищна сграда, съобщи кметът Виталий Кличко.

„Един човек е убит, а четирима са ранени. Трима от тях са приети в болница“, написа той в приложението „Телеграм“ и отбеляза, че има прекъсвания в топло и водоподаването в някои отдалечени квартали в момент, когато температурата в Киев е -10 градуса.

В Харков кметът Игор Терехов съобщи за атака с ирански дронове „Шахед“, които са нанесли щети на няколко жилищни сгради, както и на център за разселени хора, а също и на болница и родилно отделение в големия град, разположен близо до границата с Русия.

„Пострадали са 11 души“, написа той в „Телеграм“.

Атаките бяха извършени след първия кръг преговори вчера между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби, за да обсъдят условията за прекратяване на близо четиригодишната война.

Късно в петък приключи първият кръг от преговори между Украйна и Русия с посредничество на САЩ в Абу Даби. Представителите на въпросните страни обсъдиха условията за край на четиригодишната война в Украйна, докато Москва продължава да настоява Киев да изтегли силите си от Донбас.

Според украинския президент Володимир Зеленски спорният въпрос за територията остава основната пречка за постигане на споразумение в тези преговори, които трябва да продължат и утре.

Това са първите известни директни преговори между Москва и Киев по американския план за прекратяване на войната, която отне десетки хиляди животи от 2022 г. насам.

Според украинския главен преговарящ Рустем Умеров, разговорите са били фокусирани „върху условията за край на войната, поставени от Русия, и върху логичните следващи стъпки в преговорния процес, насочени към достоен и траен мир“.

„Още срещи са планирани за утре“, добави Умеров.

От руска страна делегацията е водена от ген. Игор Костюков - ръководител на военното разузнаване (ГРУ).

Вашингтон е представен от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – зет на американския президент Доналд Тръмп.

/БТА/