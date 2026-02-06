Единственият руски завод за танкове се задъхва под тежестта на войната

Санкции, прекъснати доставки и вътрешни затруднения разклащат сърцевината на руската бронетанкова индустрия в момент, когато армията има нужда от постоянен поток модерна техника.

В Нижни Тагил, сред студените планини на Урал, се намира „Уралвагонзавод“ – най-големият завод за производство на бойни танкове в света и единственото предприятие в Русия, способно да произвежда изцяло нови бронирани машини.

Обектът е ключов елемент от военната стратегия на Москва срещу Украйна. Въпреки това индустриалният гигант, в който работят десетки хиляди души, е изправен пред поредица от вътрешни и външни предизвикателства, поставящи под съмнение способността му да поддържа дългосрочно военните усилия.

Преди пълномащабното нахлуване в Украйна годишното производство на Т-90М – най-съвременния основен боен танк на руската армия – се е движело около няколко десетки машини.

Оценките на международни експерти се разминават: някои говорят за увеличение до 150–200 броя годишно през последните години, други стигат дори до 300, ако се включи модернизацията на по-стари модели.

Тези данни обаче остават далеч от гръмките твърдения, разпространявани от кремълската пропаганда или от прокремълски анализатори, целящи да създадат образ на незасегната индустриална мощ. Реалността показва, че руското производство на модерна бронирана техника трудно компенсира значителните загуби на фронта, а реалният капацитет на завода остава предмет на спор дори сред военните наблюдатели.

Руската отбранителна индустрия, независимо от техническия си потенциал, е изправена пред финансова криза, разкъсани вериги за доставки и недостиг на високотехнологични вносни компоненти – пряка последица от западните санкции.

Производството на критично важни елементи, като прецизни металорежещи машини, е сериозно засегнато и създава структурен проблем, който може да подкопае възможността за сглобяване на танкове с високо темпо.

Трудностите не се ограничават само до производствената линия. Вътрешно напрежение, забавени плащания и спорове с доставчици подсказват за усложнено управление на всички нива.

Руски подизпълнители настояват за изплащане на натрупани задължения, а свидетелства сочат влошени условия на труд и стагниращи възнаграждения в предприятие, считано доскоро за витрина на националната индустрия. Във военен план медийните кадри на чисто нови Т-90М по паради и в социалните мрежи често контрастират с картината на бойното поле, където бронираните машини се оказват уязвими за дронове на стойност няколкостотин евро.

Официалният руски наратив подчертава устойчивостта на отбранителната индустрия, но видимите сигнали – забавяне на производството, зависимост от крехки вериги за доставки и продължаващ санкционен натиск – очертават дълбоко напрежение между стратегическите амбиции и реалния индустриален капацитет.

