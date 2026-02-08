Нетаняху ще разговаря с Тръмп във Вашингтон относно преговорите между САЩ и Иран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че скоро ще обсъди лично преговорите между САЩ и Иран с американския президент Доналд Тръмп.

Срещата на лидерите на 11 февруари във Вашингтон отразява началото на непреките преговори между пратениците на Тръмп и иранския външен министър в Оман, които според американската администрация са фокусирани върху ограничаването на ядрената програма на Техеран, съобщава Bloomberg.

Израел, с помощта от САЩ, бомбардира ирански ядрени обекти по време на 12-дневната война през юни и се застъпва за по-нататъшни действия, за да лиши своя заклет враг от средствата, които подпомагат съществуването му.

В петък вечерта Тръмп заяви пред журналисти, че сделка с Иран, която обхваща само ядрените въпроси, „би била приемлива“.

Но Израел приема настоящата дипломация, започната след като Тръмп заплаши иранските лидери заради кървавите им репресии срещу протестиращите в страната, като шанс за по-мащабни контрамерки и дори смяна на режима.

„Премиерът смята, че всички преговори трябва да включват поставяне на ограничения върху балистичните ракети и прекратяване на подкрепата за иранската ос“, изтъкват от офиса на Нетаняху.

Срещата с Тръмп ще се състои на фона на спекулациите на израелските медии, че Нетаняху ще посети Вашингтон по-късно този месец заради други събития.

Позоваването на иранска ос включва „Хамас“, палестинска ислямистка фракция, срещу която Израел води двугодишна война в Газа, както и ливанското движение „Хизбула“, бунтовниците хути в Йемен и шиитските милиции в Ирак.

В петък Тръмп заяви, че първият кръг от непреките преговори с Иран е осигурил „много добър“ резултат и че ще има още една среща в началото на следващата седмица.

„Иран изглежда сякаш много силно иска да сключи сделка. Трябва да видим каква ще бъде тази сделка“, каза Тръмп.

През юни Иран изстреля стотици балистични ракети по Израел, който разглежда конвенционалните залпове с голям обсег като основна заплаха, способна да надвие противовъздушната му отбрана.