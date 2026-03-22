Русия и Украйна си размениха удари с дронове

Русия е атакувала тази нощ с дронове и артилерийски обстрел четири района в Днепропетровска област, един човек е бил ранен, съобщи Укринформ.

По данни на областната военна администрация най-сериозно засегнат е Никополския район, където са били обстрелвани както самият град, така и няколко общини в околността. Нанесени са щети по жилищни сгради, постройки, автомобили и дори соларни панели, както и друга инфраструктура.

В Синелникивски район също са били нанесени удари по населени места, при които е избухнал пожар и се съобщава за щети. Установено е, че при вчерашна руска атака е пострадал 22-годишен мъж, който е настанен в болница.

Руската противовъздушна отбрана междувременно е предотвратила украинска атака с дронове срещу град Уфа в руската република Башкортостан, съобщи регионалният ръководител Радий Хабиров, цитиран от Ройтерс.

Украинските дронове са били свалени в близост до петролопреработвателните заводи на града, посочи Хабиров, без да назовава конкретните обекти.

Отломките предизвикаха кратък пожар в сграда в процес на строителство в един от кварталите на града.

Башкортостан, разположен в планината Урал, е бил многократно атакуван от Украйна. Столицата му, Уфа, се намира на около 1400 километра от руско-украинската граница.

Прекъсване на електрозахранването в Киев

В райони на украинската столица Киев беше прекъснато снабдяването с вода и електричество в събота вечерта, като украинските власти посочиха, че причината е инцидент в електропреносната мрежа, предаде Ройтерс.

Общинската администрация на Киев съобщи в „Телеграм“, че аварийни екипи работят за възстановяване на електро- и водоснабдяването в районите източно от река Днепър.

Поредица от руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура доведе до прекъсвания на електричеството, топлоподаването и водоснабдяването в Киев и други големи градове на Украйна.

Руски атаки вчера оставиха по-голямата част от северната украинска Черниговска област без електричество, съобщиха украинските власти.

/БТА/