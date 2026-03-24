Украйна съобщи за унищожаването на установка на "Циркон", разположена в Крим*

При нощната атака над Крим на 24 март украинските дроове са унищожили пускова установка на една от най-модерните ракети на въоръжение в Русия - "Циркон", както и две ракети от този тип, съобщиха от украинското военно разузнаване. Институцията разпространи ефектно видео, което показва още и повреда по втора установка "Бастион - М", която се изполва за изстрелването на ракетите "Циркон" и "Оникс".

"Циркон" беше въведена на въоръжение в руската армия през 2023 година. Данните на ВВС на Украйна обаче показват, че противовъздушната отбрана е ефективна и са свалени почти всички такива ракети.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за свалени 55 дрона в нощта срещу 24 март, но без да уточнява къде.

Украйна от седмици атакува военни цели по Крим и под ударите на дроновете попадат системи за ПВО, включително и "Панцир" и С-400, както и радари и артилерийски системи. Според руски военни анализатори украинските ВВС "разчистват" пътя на дроновете и това прави атаките срещу ракетните комплекси по-ефективни.

Според руски източници едната установка "Бастион - М" е унищожена от пряко попадение на дрона, насочван чрез Starlink, в ракетата, която е била заредена системата, което е предизвикало и спонтанно изстрелване на другата ракета. При другата пораженията са насени при взрив в близост до самоходната пускова установка.

Руски военни анализатори коментираха, че Украйна очевидно прави подготовка за лятна офанзива към полуострова, който е под окупация от 2014 година. Според руските наблюдатели може да се готви десант от Одеса.

Междувременно Русия извърши масирана дневна атака към западните части на Украйна. Има съобщения за попаднали ракети и дронове по жилищни квартали в центъра на Лвов и в Ивано-Франковск.

За последните 24 часа Русия е изстреляла 948 дрона, от които по данни на ВВС на Украйна са свалени 906. През септември 2025 година Русия изпрати 810 дрона в денонощие, което беше най-големият брой досега. Атаката е насочена основно към енергийни съоръжения, но има попадения в жилищни сгради, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в своето обръщение за 1489-ия ден от пълномащабната война. Той посочи, че са нанесени щети по църквата "Св. Андрей" в историческия център на Лвов. Градът в западните части на Украйна по-рядко попада под прицела на руските дронове.

"Мащабът на атаката показва ясно, че Русия няма намерение да приключва с тази война", заяви още Зеленски.

* Информацията е допълнена с изявленията на украинския президент.