Примирие? Атаките по енергийна инфраструктура в Близкия изток продължават

Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп говори за „тясно сътрудничество“ с Иран и преговори за облекчаване на митата и санкциите срещу ислямската република, след като обяви двуседмично примирие, атаките в региона на Близкия изток продължават с пълна сила.

И двете страни в конфликта определиха примирието като „победа“, както и среща между американски и ирански представители в Пакистан в петък.

Страните от региона на Персийския залив съобщават обаче за масирани атаки с ракети и дронове по петролни и енергийни съоръжения. САЩ удариха ключовите за петролната индустрия на Иран о. Лаван и о. Сири в Залива, а Израел осъществява мащабни удари по цели в Ливан, свързани с прокси милицията, подкрепяна от Иран, „Хизбула“.

Същевременно от Катар обявиха, че започват да възстановяват производството на втечнен природен газ. Техеран сигнализира, че ако се постигне рамка за мирни преговори на срещата в петък, ще започне контролирано отваряне на Ормузкия проток.

Тръмп продължава да говори за „смяна на режима“

Американският президент, цитиран от Ройтерс, обяви, че САЩ и Иран ще работят в „тясно сътрудничество“ и ще преговарят за облекчаването на санкционните мерки, тъй като страната е преминала през „смяна на режима“.

Вашингтон и Техеран, според Тръмп, ще работят за „изкопаването и отстраняването“ на обогатения уран, затрупан заради бомбардировките.

В пост в социалните медии Тръмп посочва, че Иран няма да обогатява уран и предупреждава, че ако ислямската република не предаде суровината, то САЩ ще си я вземат.

Тръмп заплашва също така, че ще наложи 50% мита върху вноса в САЩ от държави, които доставят оръжия на Иран.

Контролирано отваряне на Ормузкия проток

Иран може да отвори контролирано Ормузкия проток в края на седмицата, в зависимост от това дали по време на разговорите в Пакистан ще се договори рамка за преговори между Вашингтон и Техеран.

Ислямската република настоява, че трябва да контролира преминаването през водния път.

„Предпочитаме траен мир, но не ни е страх да се върнем към войната, ако САЩ поемат по този път“, коментира пред Ройтерс ирански представител, пожелал анонимност.

Репортерът на ABC Джонатан Карл междувременно цитира Тръмп в социалните мрежи, че се подготвя съвместно предприятие между САЩ и Иран, което да събира такси за преминаването на кораби през пролива. Няма коментари на други представители на САЩ, че се обсъжда такъв план.

Financial Times междувременно писа, че Иран ще иска плащане на такси за преминаване на кораби в криптовалута. Хамид Хосейни от Съюза на износителите на нефт и Газ в Иран коментира пред медията, че Техеран ще оценява всеки преминаващ кораб и ще събира съответните такси. Таксата за 1 барел петрол възлиза на 1 долар, а празните танкери ще преминават свободно.

Медията посочва, че екипажите на кораби в региона са получили радиосъобщение днес, в което се предупреждават, че ще станат цел на военни удари, ако не са получили разрешение за преминаване от иранските власти.

На този фон министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет проведе пресконференция, на която обяви Ормузкия проток за отворен, предава Ройтерс.

Атаки по петролната инфраструктура в региона

След обявяването на двуседмичното примирие САЩ нанесоха въздушни удари по ключовите за иранската петролна индустрия острови Сири и Лаван.

Страните от Персийския залив съобщават за масирани ирански удари по енергийна и петролна инфраструктура. От Кувейт съобщават за унищожени над 30 ирански дрона, насочени срещу петролни съоръжения, предава Ройтерс.

Обединените арабски емирства също съобщават за атаки. Поразени са цели и в Саудитска Арабия, вкл. в пристанището Янбу на Червено море, което е основна точка за износ на петрол на кралството заради затворения Ормузки проток.

Ударена е и помпена станция на Източно-западния нефтопровод в Саудитска Арабия, по който се транспортира петрол до пристанището Янбу.

Иранската държавна агенция Фарс пише междувременно, че Иран обмисля действия срещу Израел заради ударите по цели в Ливан, свързани с подкрепяната от Техеран групировка „Хизбула“. Южните райони на Ливан са подложени на най-тежкия обстрел от началото на войната между САЩ и Израел и Иран.

Според израелските военни сили „Хизбула“ е започнала да се препозиционира в Бейрут, като се мести от южните региони на града в северните. Премиерът на Ливан Науаф Салам същевременно призова приятелите на страната му да помогнат за прекратяването на израелските атаки.

Катар подготвя възобновяване на производството на LNG

Катар мобилизира инженери и работници, за да възобнови производството в най-големия завод за втечнен природен газ в света, съобщава Bloomberg.

Подобрението в условията за сигурност позволява ограничена активност, а съоръжението е в процес на техническа поддръжка и проверка преди планираното рестартиране, казват източници на агенцията, говорили при условие на анонимност.

Част от производството може да бъде възобновено още в следващите дни. Пълно възстановяване ще е възможно при отваряне на Ормузкия проток. САЩ и Иран очертаха позиции, които не се съгласуват напълно по отношение отварянето на пролива.

Предприятието е извън експлоатация от началото на март, което предизвика глобална криза в доставките на втечнен природен газ. Иранска ракетна атака унищожи 17% от годишния експортен капацитет на Катар за период от пет години, но рестартирането на други части от предприятието ще е положителен знак за пазарите. Целият завод има капацитет да произвежда 77 млн. тона втечнен природен газ годишно.

По-рано тази седмица два танкера за втечнен природен газ, натоварени с катарска суровина, се отказаха от опитите си да преминат през Ормузкия проток, след като не получиха разрешение от Иран.