Ванеса Папас - жената, която трябва да преведе TikTok през най-голямата криза

Снимка: Getty Images

Години преди Ванеса Папас да се превърне в публичното лице на TikTok, тя е интервюирана за водещ на автомобилно шоу в популярна продуцентска компания, която помага на интернет личности да печелят пари. Интервюто не минава особено добре.

Първоначално тя трябвало да бъде интервюирана за съвсем различна позиция в Next New Networks, която съблюдава развлекателните мрежи на платформата. Но вместо това продуцентът на шоуто я вкарва на кастинг за водещ на онлайн предаването. Въпреки че се явява, Папас споделя, че е по-добра зад кадър.

„Мисля, че се провали на кастинга“, спомня си Фред Сайберт, който е съосновател на Next New Networks. Той се среща с Папас, когато е гост лектор в New School, където тя завършва магистърската си степен по медийни науки.

Папас в крайна сметка получава мястото, за което е отишла. Нейната работа в Next New Networks, която включва управление на разработката на съдържание и помагане на авторите на съдържание да натрупат последователи онлайн, ѝ проправя пътя към YouTube, която придобива компанията. В края на 2018 г. Папас поема поста на генерален мениджър на американските операции на TikTok, пише CNN.

След това, миналото лято, тя поема голям риск, като се съгласява да заеме роля, която изглежда като една от най-рисковите в технологичната индустрия по това време – да управлява TikTok. Приложението за кратки видеа вече е станало особено популярно. То има 100 млн. потребители в САЩ, но все пак бъдещето му в страната е поставено под въпрос.

Само седмици преди Папас да приеме да стане временен глобален ръководител на TikTok президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да забрани приложението – ход, свързан със засилващата се търговска война с Китай. (TikTok е собственост на китайската компания ByteDance). Става така, че Папас трябва успешно да управлява TikTok, докато се опитва да се справи със заплахите от администрацията на Тръмп, с потенциалната продажба в резултат на тези заплахи, както и с дългия списък с конкуренти, които са готови да действат в момент, в който бъдещето на TikTok е несигурно.

Ако това не е достатъчно, за да спре Папас, нека добавим и краткото управление на предишния човек на този пост. Сблъсквайки се с нарастващите критики от регулаторите в САЩ, TikTok привлече директор – Кевин Майер, от една от най-емблематичните американски компании, Disney. Той зае позицията на главен изпълнителен директор. Само три месеца по-късно напусна след заплахите на Тръмп за забрана на приложението. Като причина Майер посочи „политическата обстановка“, която се е „променила драстично“, сочи писмо, което той е изпратил до служителите и което е разгледано от CNN Business.

С приключването на времето на Майер в TikTok и с очевидно безкрайните проблеми на компанията, през август Папас приема да стане временен лидер на фирмата. Преди това тя е управлявала бизнеса на TikTok в Северна Америка, Австралия и Нова Зеландия. Папас, която е австралийка, представляваше TikTok като лице на компанията в САЩ вместо Майер, въпреки че TikTok многократно го изтъкваше като „американски главен изпълнителен директор“.

Сега бъдещето на TikTok изглежда не толкова несигурно. Администрацията на Тръмп все още иска да забрани услугата в САЩ, но продължава битките си в съда, за да го стори. Междувременно времето тече: само седмици делят държавния глава от напускането на поста. Платформата пък продължава да е част от американската поп култура въпреки конкуренцията.

„С напускането на Майер Ванеса трябваше да поеме голяма отговорност, докато навигира TikTok през буря от Категория 5“, коментира анализаторът на Wedbush Securities Даниел Айвс. „Ако погледнем неща днес, Ванеса и нейният екип играха покер с големи залози и изглежда спечелиха тази последна битка“.