Египет може да поиска 1 млрд. долара компенсации за блокадата на Суец

Египет може да поиска около 1 млрд. долара компенсации заради блокирането на Суецкия канал за почти седмица.

Сумата е приблизителна оценка на загубите, свързани с транзитни такси, щети по морския път по време на опитите за връщане на контейнеровоза Ever Given на вода и разходите за оборудване и наемане на персонал, заяви главният изпълнителен директор на държавната компания Suez Canal Authority (SCA), която управлява Суецкия канал, Осама Рабие.

Той обаче не уточни от кого ще бъдат поискани средствата.

„Това е правото на държавата“, посочи той, като добави, че инцидентът е нанесъл вреда и върху репутацията на страната. „Тази държава трябва да получи дължимото ù“, допълни той, цитиран от Bloomberg.

Дългият 400 м кораб Ever Given, който е собственост на японската компания Shoei Kisen Kaisha Ltd., се оказа блокиран почти напречно на Суецкия канал на 23 март в южната част на водния път, препречвайки движението по него за шест дни.

Тайванската компания Evergreen Marine Corp., която ползва под наем плавателния съд, обяви в четвъртък, че не носи отговорност за забавяния на товари, които транспортира.

„Почти няма шанс да се иска от нас да платим компенсация“, каза президентът на Evergreen Marine Ерик Шие по време на брифинг в Тайпе.

Shoei Kisen от своя страна ще обсъди възможността за компенсации с Suez Canal Authority, но засега няма да дава подробности, заяви говорител.

В момента Ever Given и неговият товар се намират в Горчивото езеро край Суецкия канал. Въпреки че те биха могли да бъдат задържани от Египет, ако въпросът с компенсациите стигне до съда, то това е много малко вероятно, каза Рабие.

Междувременно стана ясно, че до петък вечер или събота ще бъде разчистено задръстването от кораби, струпали се край Суецкия канал, докато той бе блокиран, каза още управителят на Suez Canal Authority в отделно интервю за египетска телевизия.

Според агента на Evergreen в Египет Мохамед Баха едва ли ще има финансови спорове между неговата компания и властите.

„За 40 години не е имало нито едно дело за спор между SCA и Evergreen“, посочи той в интервю. „Всички ние уважаваме правилата на SCA“, допълни той.

