Със съобщение в социалната мрежа Twitter един инвестиционен фонд - Worldview Capital, с регистрация на Каймановите острови, обяви, че готви мерки за запориране на сметките и активите на газовата компания "Булгаргаз", която е и обществен доставчик на суровината в България и блокирането на дейността ѝ в разгара на зимния сезон може да се окаже проблем за енергетиката.

Worldview Funds to seek enforcement over @_Bulgargaz assets for non payments. Instructions have been issued to bailiffs to freeze @_Bulgargaz assets to recover funds.