Стрийминг платформата Quibi залязва само 6 месеца след старта си

Снимка: Andrew Harrer/Bloomberg

Само преди шест месеца новата видео стрийминг услуга Quibi изгря с много фанфари и големи очаквания. Половин година по-късно тя разкри, че планира да спре работа и да започне да разпродава активите си, предава Ройтерс.

Новината подчертава доминацията на Netflix, Prime Video на Amazon, Disney+ и Apple TV+ пред по-малките доставчици на стрийминг услуги, които не могат да наваксат спрямо техните огромни бюджети за съдържание и големи каталози.

„Светът се промени драстично, откакто Quibi се появи и нашият бизнес модел вече не е приложим“, коментира основателят Джефри Катценберг.

Базираната в Лос Анджелис Quibi предлага епизоди с развлекателно или новинарско мобилно съдържание с продължителност до 10 минути. Първоначално услугата беше рекламирана като нещо, което потребителите да ползват, докато са в движение. Quibi се предлагаше за 5 долара на месец с реклами и за 8 долара месечно без тях.

„Нашият провал не беше поради липсата на опит. Обмислихме и разгледахме всяка възможност, която ни се предостави“, посочват главният изпълнителен директор Мег Уитман и Катценберг в писмо до служителите. По думите им провалът може да се дължи на факта, че самата идея не е била достатъчно добра, за да има самостоятелна стрийминг услуга, или заради лошия момент, в който се е появила платформата.

Quibi, която беше подкрепена с 1,8 млрд. долара от холивудски студиа и други инвеститори, започна работа на 6 април, когато потребителите бяха затворени вкъщи в опит да се овладее разпространението на коронавируса.

Сред популярните предавания в услугата бяха „Most Dangerous Game” с Лиъм Хемсуърт и Кристоф Валц, „Chrissy’s Court”, както и новинарските и развлекателните предавания като „Around the World by BBC News” и “The Report by NBC News”.

Отвъд рекламите, Quibi генерира 3,3 млн. долара приходи от абонамента при старта си, а по данни на Apptopia приходите са започнали да се понижават от юли насам.

По статията работиха: Елена Кирилова, редактор Десислава Попова