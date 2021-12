Графика на деня: Най-печелившите коледни филми

Снимка: Universal Pictures

От премиерата си през 2018 г. „Гринч“ се превърна в коледния филм, спечелил сърцата на повечето зрители по света. С общи приходи за 512,3 млн. долара през тези три години лентата на Universal с гласа на Бенедикт Къмбърбач е най-печелившият коледен филм за всички времена, коментира Statista.

“Сам вкъщи“ - коледната класика от 90-те, е на второ място в класацията, сочат данни на Box Office Mojo. Любимата семейна класация с Маколи Кълкин е събрала 476,7 млн. долара на световно ниво. С приходи от 285 млн. долара в САЩ филмът изпреварва „Гринч“, който е събрал 271 млн. долара в САЩ и Канада.

Анимациите заемат по-високи позиции в списъка на най-печелившите коледни филми на международно ниво – пример е „Коледна песен“ на Disney, който получава 57% от постъпленията си от международните зрители. Местните фенове в САЩ са били по-щастливи, когато са гледали любимите си комедийни актьори да разпръскват смях и щастие. „Елф“ с Уил Фарел и „Договор за дядо Коледа“ и продължението му с Тим Алън се позиционират по-високо сред американските и канадските зрители.

Вкусовете обаче се различават, когато става въпрос да се избере правилния филм за прекрасно коледно настроение. Ако жанрът се възприема по-широко, „Железният човек“ 3 може да се сметне за най-печелившия коледен филм, макар че излиза през май. Действията в екшъна обаче се случват през декември, а Коледа остава страничен елемент във филма, събрал 1,2 млрд. долара на международно ниво през 2013 г.

„Умирай трудно“, който също се свързва с Коледа, след като непрестанно излиза по телевизионните програми през празничния сезон, обаче няма да стане част от най-успешните коледни филми дори ако се допусне в него – той е събрал само 141,6 млн. долара на глобално ниво.

Най-успешният филм с премиера през коледния уикенд е лентата „Хвани ме, ако можеш“ с Леонардо ди Каприо, събрал 352,1 млн. долара от първото си излъчване на 25 декември 2002 г.

По статията работиха: автор Виктория Тошкова, редактор Аспарух Илиев