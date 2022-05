BMW планира да свие с 30% разходите за батерии, за да надвие Tesla

Снимка: Bloomberg L.P.

Германската автомобилна група BMW AG иска да премине към следващото поколение по-евтини батерии за новата си платформа за електрически превозни средства от 2025 г., докато автопроизводителите се опитват да запазят рентабилност на фона на нарастващите цени на суровините, съобщава Bloomberg.

Най-големият производител на луксозни автомобили в света по пазарен дял ще използва кръгли клетки вместо призматични за своите превозни средства от Neue Klasse, следвайки стъпките на Tesla Inc., която използва цилиндрични клетки от известно време. Промяната ще доведе до 30% спад в разходите, според запознати с плановете източници.

Новите кръгли клетки ще бъдат произведени от партньорите на BMW. В момента производителят купува батерии от китайската Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), EVE Energy Co., южнокорейската Samsung SDI Co. и шведската Northvolt AB.

Клетките обикновено съставляват четири пети от цената на батерията и подобряването на технологията и ефективността обикновено осигуряват годишни намаления на разходите. Въпреки че през последните години цената на батерии падна значително, през последните месеци това се промени поради рекордното покачване на цените на ключови суровини, като литий и никел, поставяйки под съмнение прогнозите на автомобилните производители за сериозен скок в дела на електромобилите от общите продажби на нови автомобили.

Въпреки че BMW грабна короната при глобалните продажби на луксозни коли за 2021 г. от Mercedes-Benz AG, предпазливата стратегия за електрическите автомобили на базираната в Мюнхен компания няма същия ефект като нейния германски конкурент. Прототипът Vision EQXX на Mercedes, снабден с батерии за компактни автомобили, измина повече от 1000 километра по-рано тази година от Германия до Френската Ривиера с едно зареждане, засенчвайки резултатите на Tesla.

Маржът на Mercedes е по-голям от този на BWM, като за първото тримесечие той нараства до 16,4% спрямо 8,9 за баварския концерн.

Миналата година автопроизводителите плащаха средно по 118 долара за всеки киловатчас относно производството на батерии, според проучване на BloombergNEF.

Разходите на BMW вече са под това ниво, посочват източници. Енергийната плътност на новите клетки на BMW ще бъде по-висока от тази на кръглите клетки на Tesla, добавят те. Това може да помогне на германския автоконцерн да изгради електрически превозни средства с по-голям пробег, задминавайки предлаганото от американската компания.

