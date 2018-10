Майката на Илон Мъск и теориите ѝ на конспирацията

Когато Илон Мъск все още не беше шеф на Tesla и мултимилиардер - в средата на деветдесетте години, с брат си Кимвал основава стартъп в Калифорния, като редовно там от Канада долита майката им Мей с храна, хартия и последните си спестявания в багажа, призна самата тя веднъж пред списание Forbes.

Почти три десетилетия по-късно Мей Мъск отново има чувството, че синът ѝ се нуждае от подкрепата ѝ, поне морално. От началото на октомври мама Мъск – фотомодел и експерт по храненето, публикува в Twitter истории за постиженията на Tesla и критикува силно медиите, дръзнати да пишат негативни материали за корпорацията на сина ѝ.

В действителност и Tesla има с какво да се похвали. Компанията току-що мина звуковата бариера от 100 000 доставени бройки от своя Model 3.

Въпреки това обаче повечето медийни заглавия за компанията на нейния наследник са отрицателни. „Това е несправедливо“, оплаква се Мей Мъск. Нейната майчинска любов обаче понякога генерира доста съмнителни резултати. Така например със свой туит тя предполага, че New York Times „се гушка под завивките с американската петролна индустрия“. Иначе не можела да си обясни „100% отрицателното“ отразяване на вестника.

Тя очевидно не взема предвид възможността положителните тенденции в компанията просто "да се удавят сред негативните новини" (заради педофилската атака на Илон срещу водолаз, турбулентността на фондовия пазар, предизвиквана от туит след ползване на марихуана или тирадите срещу надзорния орган на фондовия пазар).

Не по-нежно развълнуваната майка на Мъск се конфронтира с информационната агенция Bloomberg. Тя разпространи теория на конспирацията, според която петролна компания е платила пари, за да пласира материал на Bloomberg за конкурентен на Tesla модел на Mercedes на видно място в Twitter.

При това очевидното доказателство (скрийншот) е очевиден фалшификат. Спонсорирани туитове в Twitter са отбелязани с една дума: "promoted". В случая обаче на снимката е отбелязано "Promoted by ExxonMobil", което в Twitter няма как да се случи.

Този и други туитове са снабдени с хаштаг #pravduh. Това е аналог за руската дума „правда“ (истина, б.ред.), но също така и е името на един от най-важните пропагандни органи в загиналия през 1991 г. Съветски съюз.

Вероятно това е най-неуместният етикет за призиви към по-голяма истинност.

Elsewhere in the industry: Exxon mobile sponsored an attack article written by Bloomberg on a topic that isn't even pro oil!! pic.twitter.com/bQKrCuseGh