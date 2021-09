Главният технологичен директор на Facebook напуска

Главният технологичен директор на Facebook Inc. Майк Шрьопфер, който контролира работата на социалната мрежа в областта на изкуствения интелект, виртуалната реалност и блокчейна, ще се оттегли от компанията през следващата година, предава Bloomberg.

Друг дългогодишен изпълнителен директор на Facebook - Андрю Босуърт, ще поеме поста технологичен директор, цитира агенцията вътрешнофирмено съобщение в сряда от главния изпълнителен директор Марк Зукърбърг. Решението на Шрьопфер бележи най-значителното напускане на мениджър на компанията от години и следва скорошното оттегляне на няколко други топ мениджъри.

Решението се случва в момент, в който Facebook е под растящ натиск да изчисти услугите си - предизвикателство, с което компанията смята, че може да се справи с помощта на софтуера за изкуствен интелект, който изграждат екипите на Шрьопфер.

46-годишният Майк Шрьопфер е във Facebook от 13 години и след напускането си ще стане първият му старши сътрудник, казва Зукърбърг. В тази позиция на непълно работно време той ще се съсредоточи върху набирането и развитието на технологични таланти, подобряването на инфраструктурата на проектите и наблюдението на развитието на изкуствения интелект.

1/ After 13 years at FB, I’ve decided to step down as CTO and pass the baton to @boztank at some point in 2022. I will stay on as long as it takes to ensure a successful leadership transition. https://t.co/d9XBLPokMf