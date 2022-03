Петролът отново поевтинява, но е напът да отбележи месечен ръст*

Снимка: Bloomberg L.P.

Цената на петрола продължава да намалява във вторник, след като по-рано суровината достигна най-голямото си понижение от почти три седмици насам поради опасения, че нововъзникналите огнища на коронавирус в Китай ще навредят на световното търсене, пише Bloomberg.

Световният бенчмарк Брент поевтинява с 0,76%, или 0,85 долара, до 111,63 долара за барел.

Цената на американския сорт West Texas Intermediate (WTI) намалява с 0,68%, или 0,73 долара, до 105,23 долара за барел, след като сортът изтри 7% от стойността си в понеделник.

Китай - най-големият вносител на петрол в света - преминава през най-лошия си пандемичен период от пролетта на 2020 г. насам. Омикрон щамът подлага на изпитание стратегията за нулев брой заразени на азиатската страна.

Появата на вируса допринася за волатилността на пазара, който вече е разтърсван от войната в Украйна и напрежението в Близкия изток. Междувременно Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, носещи общото название ОПЕК+, предстои да проведат заседание в четвъртък, на което се очаква да бъде прието още едно умерено увеличение на доставките.

Шанхай е поредният град, който бе обхванат от новите ограничителни мерки. От Rystad Energy смятат, че поетапното блокиране във финансовия регион на града може да намали търсенето на "черно злато" с 200 хил. барела всеки ден от периода на рестрикциите. Около 62 млн. души в Китай живеят в зони в режим на блокиране или са изправени пред такъв, според изчисления на Bloomberg.

"Трудно е да видим скорошен спад на волатилността", каза старшият суровинен стратег в Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Даниел Хайнс. "Пазарът наистина е изплашен от огнищата на Covid-19 в Шанхай и какво биха означавали те за търсенето на петрол от Китай", допълни експертът.

Пазарът все още е напът да завърши месеца с повишение, докато войната в Украйна продължава въпреки дипломатическите усилия за мирно споразумение. Конфликтът ускори инфлацията, покачвайки цените на всичко от горива до храна, докато икономиката се възстановява от пандемията.

Пазарът на петрол продължава да е в бича структура, в която цените на спот пазара са по-високи от цените на фючърсните доставки. Спредът на Брента между двата му договора с най-близка доставка сега е в размер на 2,87 долара за барел спрямо 3,65 долара седмица по-рано.

ОПЕК+ ще одобри увеличение в размер на 430 хил. барела дневно за май, ако няма промени в плановете. Решението обаче може допълнително да затегне пазарите, след като много от страните производителки вече се затрудняват да достигат договорените увеличения на фона на възстановяващото се от пандемията търсене.

*Към 9:33 ч. българско време

