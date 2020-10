Huawei се сблъсква с нова опасност - фронт срещу облачните ѝ услуги

Илюстрация: Bloomberg LP

Huawei Technologies Co., която вече е почти изтласкана от огромния европейски пазар за следващото поколение телекомуникационно оборудване, е под обсада в друг бързо развиващ се бизнес: изчислителните облаци.

Американските представители продължават да лобират пред европейските законодатели и лидерите в индустрията да използват западни компании - като същевременно избягват Huawei - за изграждане на центрове за данни и да предлагат инфраструктура за справяне с нарастващия прилив на информация.



Като част от европейската си визита през миналата седмица отговорният секретар за икономическия растеж на Държавния департамент на САЩ Кийт Крах се е срещал с редица мениджъри, включително с изпълнителния директор на Deutsche Telekom AG Тимотей Хьотгес и Мейнрад Шпенгер, ръководителят на испанския телекомуникационен оператор MasMovil, за да ги призове да се откажат от китайските доставчици на облачна инфраструктура.

„Гледайте на това като на продължение на 5G", е казал Крах. „Облаците са наистина важни, независимо дали са в областта на услугите или в самите центрове за данни. Това е голяма работа”.Натискът от Вашингтон засяга един от най-бързо развиващите се бизнеси на Huawei. Най-голямата китайска технологична корпорация по продажби през последните години натрупа впечатляващ списък от клиенти, включително Deutsche Telekom, френската Orange SA и испанската Telefonica SA. Сега тя се стреми да разшири обхвата си до клиенти от други области, като петролни компании, оператори на електрически мрежи и доставчици на логистика.

Въпреки че Alibaba Group Holding Ltd. управлява по-голям облачен бизнес, а компанията майка на WeChat - Tencent Holdings Ltd., също не изостава, Huawei е по-уязвим, като се има предвид, че администрацията на Тръмп успя да убеди някои правителства в региона да я изключат от изграждането на своите 5G мрежи. Европейската облачна инфраструктура е бизнес на стойност 12,4 милиарда долара, който е нараснал с 33% тази година спрямо 2019 г. по данни на пазарния изследовател IDC. Доминират американските играчи, водени от AWS на Amazon.com Inc. и Microsoft Corp., IBM, Google и Oracle Corp.

„Китайски играчи ,като Alibaba и Tencent, не навлизат смело на европейския пазар,“ твърди Карла Аренд от IDC.

Говорител на Huawei отказа да коментира темата пред Bloomberg.



Подобно на натиска над европейските телекомуникационни компании, които бавно се отказват от Huawei за своята 5G инфраструктура, сега натискът на САЩ вече се насочва към облака. Главният изпълнителен директор на Orange Стефан Ришар заяви пред анализатори през юли, че облакът на компанията, изграден върху инфраструктура на Huawei, „вероятно вече не е от значение“.



„Очевидно днес облачната инфраструктура на Huawei не е непременно тази, която ще популяризираме в Европа“, каза той. Понастоящем облакът на Orange, изграден от Huawei, се използва от Европейската космическа агенция и PSA. Само няколко дни преди коментара на Ришар пред анализатори Orange подписа облачна сделка с Google.

Deutsche Telekom отказа да коментира срещата на своя главен изпълнителен директор с Крах и своите бизнес планове за облака. Компанията, чиито най-големи продажби идват от нейното подразделение T-Mobile в САЩ, има партньорства в тази област с Cisco, Microsoft, OVH и AWS на Amazon. Тя също така предлага услуга, базирана на инфраструктурата на Huawei, наречена „Open Telekom Cloud“ за малки и средни компании.

Докато Huawei се бори с натиска, американските компании процъфтяват. Nokia Oyj подписа в петък петгодишно споразумение за преместване на своята ИТ инфраструктура в Google Cloud на Alphabet Inc. Американският доставчик наскоро спечели и многогодишна сделка за съхраняване на производствените данни на Renault SA, отбелязвайки първата голяма индустриална облачна сделка на американската технологична компания във Франция.

„Huawei губи пазарен дял в Европа“, казва Джим Луис, директор на програмата за технологична политика в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон. „Мисля, че брандът е увреден. Продажбите на техните телефони продължават да се справят добре, но в инфраструктурата са изтласквани в развития свят”.

Американските санкции вече застрашиха веригата за доставки на Huawei. Американска забрана за продажба на чипове на Huawei влезе в сила на 15 септември, нарушавайки нейните предложения за безжична технология, смартфони и облачни предложения. Великобритания наложи пълна забрана за изграждане на 5G, докато Франция разработи правила, които правят по-рисковано операторите да използват оборудването на Huawei, без да го забранява направо.

Telefonica, която се отказа от плановете си да използва предимно Huawei за своя 5G бизнес, продава облачна оферта с компанията от Шънджън в Испания, Бразилия, Аржентина и Чили. Освен това има партньорства с Google, SAP и Microsoft. Крах цитира Telefonica като един от 50-те телекомуникационни оператора, ангажирани с плана на САЩ за „чиста мрежа“.

Разбира се, Huawei далеч не е победена или изтласкана от Европа. В дъждовен ден миналата седмица компанията откри изследователски център от 8000 квадратни фута (743 квадратни метра) в луксозен квартал на Париж. Местният телеком лидер Orange заяви, че избирателно ще запази части от инфраструктурата на Huawei в своите предложения.

Но засега САЩ поддържат натиска върху европейските си партньори.



„Всички тези компании, които имат облачен бизнес и центрове за данни, които използват Huawei, разбират, че по отношение на 5G, усъвършенстваните смартфони и техните сървъри, ще останат без чипове“, каза Крах след европейското си турне в осем държави.

