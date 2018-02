За първи път тримесечната печалба на Amazon мина 1 млрд. долара

Снимка: Ройтерс

Тримесечната печалба на американския технологичен концерн Amazon.com Inc. за първи път надмина психологическото ниво от 1 млрд. долара. Стремежът на компанията е да има по-силна финансова дисциплина, като същевременно разширява амбициите си извън онлайн търговията на дребно.

Печалбата на базираната в Сиатъл компания се увеличава повече от два пъти до 1,9 млрд. долара по време на важното заради Коледните празници четвърто тримесечие, увеличавайки по този начин периода, в който компанията е рентабилна, на две години и половина. В продължение на дълго време концернът вкарваше голяма част от парите, които печели, за да произвежда нови продукти, но вече не отчита загуба след загуба, пише Wall Street Journal.

Печалбата се подкрепя от данъчно облекчение в размер на 789 млн. долара като част от новия данъчен закон в САЩ. Amazon също така приписва добрите резултати и на силните си постижения в подразделението за изчислителни облаци, нарастването на рекламните услуги, като поставянето на реклами на продукти в резултатите от търсенето, и по-добрата ефективност в складовете на фона на рекордни продажби през коледния сезон.

„Налице са непрекъснати усилия за намаляване на разходите и увеличаване на производителността в много области на компанията, но и специално в нашите складове", казва Брайън Олсавски, главен финансов директор на Amazon.

Приходите на Amazon през четвъртото тримесечие нарастват с 38% до 60,5 млрд. долара, в горната част на прогозния диапазон и над очакванията на анализаторите за 59,83 млрд. долара. В следборсовата сесия в четвъртък акциите на компанията поскъпват с повече от 6% до 1 476 долара. За последните 12 месеца повишението е достига 65%.

Ръстът на приходите като цяло надвишава разходите, докато разходите за доставки, които се увеличават с 31%, забавят повишението от нивата през последните тримесечия, особено забележителни през празничния сезон.

Поделението Amazon Web Services увеличава приходите си с 45% до 5,11 млрд. долара. Дивизията, която предоставя под наем изчислителна мощ на различни компании, правителствени агенции и други корпорации, се превърна в основен фактор за това Amazon да остане на печалба. Оперативната печалба на поделението се разширява с 46% до 1,35 млрд. долара.

Още по темата Amazon, Berkshire и JPMorgan създават здравна компания



Въпреки това то се сблъсква със засилена конкуренция от страна на Microsoft Corp. и Google на Alphabet Inc.

Amazon заяви също, че очаква приходи текущото тримесечие в диапазона между 47,75 млрд. и 50,75 млрд. долара, което би представлявало ръст от 34% до 42% на годишна база. Оперативната печалба ще е в диапазона между 300 млн. и 1 млрд. долара спрямо 1 млрд. долара преди година.

Ръстът на приходите отразява нарастващия мащаб и обхват на бизнеса на Amazon, откакто преди повече от две десетилетия Джеф Безос основа в гаража си своята онлайн книжарница. Компанията вече държи около три четвърти от пазара на интелигентни говорители с устройствата Echo и построи голямо холивудско студио. Тя предоставя собствени медийни пакети и доминира в облачните изчислителни услуги, като Amazon Web Services държи повече от 40% от пазара.

Amazon разбуни и традиционната търговия на дребно за една нощ през август, когато купи веригата Whole Foods с нейните 460 магазина за около 13,5 млрд. долара. Amazon обяви, че ще намали цените и ще добави допълнителни стимули за купувачите, но все още не е направила твърде много драстични промени. Трансакцията помогна на концерна да продава повече хранителни стоки.

Четвъртото тримесечие беше първото, в което изцяло влизат и резултатите на Whole Foods. Продажбите на „физически магазини", които включват предимно Whole Foods и няколко други магазини, собственост на Amazon, са за 4,52 млрд. долара, което представлява около 7% от общите приходи на компанията. Amazon не предоставя сравнение спрямо предходната година, въпреки че Whole Foods съобщи за приблизително 3,5 млрд. долара преди година.

Amazon разраства основния си бизнес в търговията на дребно, като отвори своя магазин без касиери Amazon Go през миналия месец след година закъснение. Компанията сега генерира средно 40 цента от всеки долар, похарчен онлайн в САЩ, показват данни на маркетинговата изследователска компания eMarketer.

По-рано през седмицата Amazon, Berkshire и JPMorgan обявиха планове да създадат независима компания, фокусирана върху новите технологии, която да осигури на американските им служители и техните семейства висококачествено и прозрачно здравеопазване на разумна цена. Здравната компания на трите американски компании ще бъде освободена от задължението да генерира печалба. Целта, която са си поставили Amazon, Berkshire и JPMorgan, е повишаване на удовлетвореността на служителите и намаляване на разходите. Това е изключително важно за растежа на Amazon, която вече има 566 хил. служители спрямо 541 900 през третото тримесечие.

Повече новини за технологии можете да научите от видеото на Bloomberg TV Bulgaria.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Миглена Иванова