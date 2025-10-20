Най-големият пазар на бизнес имоти в ЦИЕ е привлякъл над 3 млрд. долара до края на септември

Инвестициите в първокласни бизнес имоти в Полша, която е най-големият пазар на бизнес имоти в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), постигат стабилни резултати през първите три тримесечия на 2025 г., като е близо до нивата през същия период на миналата година. До края на септември общият обем на инвестициите е достигнал 3,02 млрд. долара в 105 сделки, което показва нарастваща ликвидност и възобновено доверие сред инвеститорите, сочат данни на консултантската компания Avison Young, цитирани от онлайн изданието World Property Journal.

Макар че полският капитал е все по-активен, основните институционални купувачи остават предпазливи, като само две сделки са преминали прага от 116,5 млн. долара.

Местните инвеститори набират скорост

Офис и индустриалните имоти са доминирани в пазарната активност през първите девет месеца на годината. Над половината от обема на сделките с офиси се е дължал на полски инвеститори, което отразява нарастваща готовност сред местните купувачи да използват възможности за добавена стойност и опортюнистични сделки. Инвестициите в индустриални имоти, макар и по-малко като брой, са донесли значителна стойност, което показва стратегическото значение на сектора.

Търговските площи, включително ритейл паркове и проекти за преустройство, показват устойчивост, което означава стабилна ликвидност. В същото време сегментите на жилищните имоти и студентските жилища отчитат няколко сделки на вторичния пазар.

Като цяло стабилното представяне на пазара е подкрепено от силните макроикономически показатели. Анализаторите очакват завръщане на основния капитал и завършване на голям портфейл от сделки, което ще повиши още повече инвестиционната активност през следващите тримесечия.

Офис секторът води благодарение на доверието на местните инвеститори

Офис пазарът се очертава като най-активния сектор от гледна точка на обем и брой сделки, като общите инвестиции са достигнали 1,05 млрд. долара в 36 сделки. Най-голямата офис сделка е придобиването от Mennica Polska на дял от 50% в Mennica Legacy Tower. Това е и единстваната офис сделка, която е преминала прага от 116,5 млн. долара.

Средният размер на сделките е достигнал малко над 29 млн. долара, което показва, че инвеститорите са търсили преобладаващо добавена стойност или са следвали опортюнистични стратегии. Местните инвеститори са допринесли за 51% от обема на офис сделките, включително няколко наемни сделки, което отразява нарастващото им доверие. В същото време основният капитал е останал вял, като са завършени само пет офис сделки до края на септември.

„Основните инвеститори продължават да проявяват предпазливост на фона на икономическата и геополитическата несигурност, а опортюнистичните купувачи и тези, които търсят добавена стойност, преследват избирателно благоприятни възможности“, коментира Марчин Пургал, старши директор на отдела за инвестиции в Avison Young. „Полският капитал е все по-активен, като на него се дължат над половината от офис сделките“, допълва той.

Индустриален пазар – висока стойност, ограничени сделки

Индустриалните имоти са съставлявали 1,02 млрд. долара, или около една трета от общия обем на инвестициите, въпреки скромния брой сделки. Сделките за продажба и обратно наемане на площи са формирали 44% от обема на сектора, включително ключовата покупка на два имота на Eko-Okna от Realty Income – най-голямата сделка по продажба и обратно наемане в историята на Централна и Източна Европа.

