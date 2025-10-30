Глобалният капитал се завръща на пазара на бизнес имоти в Централна и Източна Европа

Пазарите на бизнес имоти в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се променят от гледна точка на това кой инвестира и къде се появяват добри възможности. През първата половина на тази година пазарите в региона са привлекли инвестиции в размер на 5,4 млрд. евро, което е ръст с 51% на годишна база и най-силното първо полугодие от няколко години насам. Това съобщи Мари Балацова, ръководител на отдел „Услуги за бизнес развитие“ в Централна и Северна Европа в консултантската компания Cushman&Wakefield, по време на събитието BalRec, организирано от Градът Медиа Груп.

Чехия се очертава като двигател в региона, като е привякла около 39% от общия обем на инвестициите в бизнес имоти. Полша, която през последно време доминираше в ЦИЕ, се е стабилизирала с обем на инвестициите от около 1,7 млрд. евро. Словакия отбелязва ръст с 350% благодарение на големи сделки с индустриални имоти, включително сделка с портфейл от имоти, придобити от Blackstone, на стойност 470 млн. евро, обобщи Балацова.

„Тази трансгранична институционална активност е сигнал за нарастващата интеграция на пазарите в ЦИЕ и връщането на глобалния капитал“, отбеляза тя и допълни, че пазарът на бизнес имоти в региона е подкрепен от стабилната икономика, която нарасна средно с 2,1% през второто тримесечие, и относително ниското ниво на безработицата от средно 4,3%.

„Компаниите се нуждаят от площи, на които да разположат служителите си и това пряко подкрепя търсенето на офис и индустриални имоти“, коментира Балацова.

Тя открои три структурни двигателя, които засилват привлекателността на пазара на бизнес имоти в ЦИЕ. Европейските средства, които са катализатор на активността, се увеличават. В ход е ниършоринг революция, която променя пазара на индустриални имоти и привлича нови инвеститори от Азиатско-Тихоокеанския регион, предимно китайски и корейския компании, които установяват присъствие особено в сектора на електромобилите. Силното местно търсене благодарение на нарастването на заплатите също подкрепя пазара.

„Една от основните промени, които се наблюдават, е свързана с източниците на капитала. Местните инвеститори увеличиха значително присъствието си на пазара. Чешкият капитал достигна 79% от местния пазар, унгарският капитал има дял от 80% от пазара в родината си, а в Полша делът на местните инвеститори достига 50%“, отбеляза Балацова. Тя изброи три фактора за нарастването на активността на местния капитал – подобрен достъп на местните инвеститори до капитал, доверие във фудаментите на местния пазар и стабилна доходност от първокласни площи през първото полугодие. Балацова очаква в бъдеще доходността от някои активи да се свие.

Къде отиват парите?

Индустриалните активи са основният сектор в ЦИЕ, който привлича вниманието на инвеститорите с дял от 28% от общия обем инвестиции благодарение на ръста на електронната търговия, подобренията на веригите за доставки и тенденцията за ниършоринг. Чехия и Полша привличат най-много инвестиции в индустриалния сектор в региона.

Инвестициите в търговски площи също са се възстановили с дял от 20% от общия обем, като Полша и Чехия отново са основни пазари. Търговските центрове и ритейл парковете привличат капитал, особено в райони, където разходите на потребителите са високи, отбеляза Балацова.

Офисите са привлекли 27% от общите инвестиции през последните 12 месеца, като първокласните офиси на добри локации, добри екологични характеристики и надеждни наематели продължават да са привлекателни за инвеститорите. „Местните инвеститори са все по-активни в този сектор, особено в Полша и България“, коментира Балацова.

Хотелският сектор регистрира силно възстановяване със значителен брой сделки, което отразява възобновеното доверие в хотелите и туризма, допълни тя.

Ограничено спекулативно строителство на офис площи

Качеството доминира над количеството на офис пазара в ЦИЕ. Наемателите показват силно предпочитание към офис площи клас А, с добри ESG характеристики, които се намират на основни локации, съобщи Балацова. Тенденцията се подкрепя от съотношението между търсенето и предлагането. Спекулативното строителство остава ограничено заради високите строителни разходи и предизвикателствата с финансирането, коментира Балацова.

В резултат на това наемите на първокласните офис площи в ЦИЕ нарастват средно с 3,3% на годишна база, като Братислава и София отчитат особено силен ръст. Ограниченото предлагане на първокласни офис площи на основни локации се очаква да подкрепи продължаващия ръст на наемите през 2026 г., отбеляза Балацова.

