Местният капитал подкрепи възстановяването на инвестициите в имоти в ЦИЕ през 2025 г.

Централна и Източна Европа (ЦИЕ) е отбелязала решаващ повратен момент през 2025 г., преминавайки от колебание към активност, като инвестиционните обеми са достигнали 11,6 млрд. евро в шестте основни пазара в региона. Това е ръст от 31% на годишна база, сочат данни на консултантската компания Colliers.

Завръщането е било подкрепено от дисциплинирано структуриране на сделките, стабилизиращи се цени и завръщане на ликвидността, водена все повече от местни и регионални инвеститори.

След два по-слаби години основните сектори са възвърнали динамиката си. Офисите отново са набрали скорост, тъй като стойностите са се стабилизирали в райони с ограничено предлагане. Индустриалните и логистичните имоти са продължили да се възползват от стабилни дългосрочни приходи и устойчивото производство. Хотелите саа отчели пълно възстановяване на туризма, а ритейл парковете отново са доказали своята стабилност през различните икономически цикли.

Определяща характеристика на 2025 г. е била водещата роля на местния капитал, особено в Чехия и Полша, които са се възползвали от възможностите, оставени от попредпазливите глобални инвеститори. „Тази промяна не само поддържа потока от трансакции, но и промени инвестиционната динамика в региона“, пише консултантската компания.

Чехия поставя исторически рекорд

Чехия се е откроила като най-силния пазар, отчитайки рекордни 4,3 млрд. евро инвестиции – най-високия обем в историята ѝ. Пазарът е бил доминиран от местни фондове и частен капитал, които са създали необичайна стабилност и бързо изпълнение дори в условия на глобална волатилност.

Чешките инвеститори активно са разширили присъствието си в региона, инвестирайки близо 600 млн. евро в Полша и 266 млн. евро в Словакия, затвърждавайки позицията на Чехия като една от най-устойчивите инвестиционни екосистеми в Европа.

Полша е запазила статута си на най-големия пазар в региона с трансакции на стойност 4,5 млрд. евро. Въпреки че общите обеми изглеждат по-ниски, реалната активност се е засилила значително, като почти 40% от сделките са били финализирани през четвъртото тримесечие с възстановяването на яснотата в ценообразуването. Местният капитал е достигнал исторически връх от почти 860 млн. евро, докато търсенето е останало стабилно за офис имоти, логистични портфейли, ритейл паркове и активи в жилищния сегмент.

Ликвидността се завръща в целия регион

В ЦИЕ условията за финансиране са се подобрили значително. Основните доходности са се стабилизирали до голяма степен, дълговите пазари са се активизирали, банките са показали нов апетит към първокласни активи, а дългът като инвестиционен продукт е станал по-конкурентен, според Colliers.

Големи сделки — от Palladium и Myslbek в Прага до продажбата и обратното наемане на Eko Okna в Полша — потвърдиха, че ценообразуването се изчиства в първокласните смесени търговски активи и в логистичните платформи, подкрепени от производствени компании, задавайки тон за началото на 2026 г.

От друга страна, Унгария е отчела ръст до 0,8 млрд. евро, подкрепен от възстановяващия се офис пазар, силния туризъм и растящия интерес от азиатските вериги за доставки на електромобили.

Обемът от 0,5 млрд. евро в Румъния прикрива много силни показатели на пазара на наематели, особено в логистиката. Словакия е достигнала близо 1 млрд. евро, движена от консолидация в ритейл сегмента.

България се задържа стабилна на ниво 0,4 млрд. евро, с укрепващо доверие на инвеститорите преди приемането на еврото през януари 2026 г.

Перспектива за 2026 - умерена, но устойчива инерция

Colliers прогнозира умерено увеличение на инвестиционните обеми през 2026 г. Разликите между оферти и очаквания продължават да се стесняват, а банките остават активни кредитори за първокласни активи с дългосрочни приходи. Новопозиционирана като „сигурно убежище“ в Европа, ЦИЕ привлича капитал, който търси пазари, където доходността, ръстът на наемите и фундаментите имат реално значение, пише консултантската компания.

С отслабването на инфлацията, постепенното понижаване на лихвите и нормализирането на дълговите пазари регионът стои на прага на самоподдържащ се възход. Както показа 2025 г., когато активи се предлагат на цени, съответстващи на пазара, те се продават – бързо и решително, се казва в доклада.

„Това, което видяхме през 2025 г., не беше връщане към еуфория, а връщане към реализъм“, отбелязва Гжегож Селевич, ръководител на отдел икономически и пазарни анализи за ЦИЕ в Colliers. „Инвеститорите се връщат на пазара в ЦИЕ, защото ценообразуването, финансирането и пазарните основи най-накрая се подравниха“, допълва той.